Новости за ночь: Задержан один из подозреваемых в убийстве Дениса Тена

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Главные новости за минувшую ночь по версии НСН.

Задержан один из подозреваемых в убийстве Дениса Тена



Установлены личности предполагаемых убийц известного фигуриста, призера сочинской Олимпиады Дениса Тена в Казанстане. По данным издания Tengrinews, уже задержан один из преступников. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия, возбуждено уголовное дело. Напомним, Денис Тен скончался 19 июня на 26-ом году жизни. Спортсмен стал жертвой ограбления и был смертельно ранен при попытке самостоятельно задержать преступников. Прощание с бронзовым призером Олимпиады в Сочи состоится 21 июля.

СМИ: Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе

На саммите Россия-США в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, сообщает Bloomberg. Позже, по данным издания, о своем предложении Путин рассказал на встрече с послами России 19 июля. В Белом доме и в Кремле пока эти сведения не прокомментировали. Отметим также, что власти США пригласили президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Как сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, приглашение было передано через советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Минобороны РФ успешно провело испытание новой противоракеты

Очередной успешный испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны был проведен в Казахстане. Испытания, как пишет газета Минобороны РФ «Красная звезда», проводились на полигоне Сары-Шаган. По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько, новая противоракета «успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время». Напомним, в ноябре прошлого года на казахстанском полигоне прошло первое испытание новой противоракеты.

На Украине предложили минировать Азовское море

Минировать Азовское море предложил бывший командующий военно-морских сил Украины Сергей Гайдук. По его словам, минные ограждения позволят стране чувствовать себя в безопасности. Также Гайдук считает необходимым провести военные учения на Азовском побережье и проводить украинские гражданские суда по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.