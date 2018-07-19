Ягудин об убийстве Тена: Мы потеряли часть нашей семьи

ФОТО: Денис Тен // flickr.com

Олимпийский чемпион заявил НСН, что убийцы фигуриста должны сесть в тюрьму надолго.

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен скончался от потери крови в результате ножевого ранения в Алма-Ате, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Казахстане.

Молодой человек заметил двух человек, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля, и в ходе потасовки получил ножевое ранение в бедро. Он был госпитализирован с большой потерей крови, медики сделали всё возможное, но так и не смогли спасти 25-летнего спортсмена, отмечает «Свободная пресса».

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, знавший близко Тена, признался в эфире НСН, что эта потеря стала очень личной для него и его семьи.

«Плачу целый день сегодня. Это потеря для нас с Таней (Татьяна Тотьмянина, жена фигуриста — прим. НСН), потому что Денис был не просто фигуристом из мирового фигурного катания, а просто частью нашей семьи. Ни про кого, наверное, так не могу сказать, а про Дениса могу. И всё это, как будто мы потеряли очень близкого человека, часть себя», — признался Ягудин.

Он не стал связывать нападение на Тена с его профессиональной деятельностью и выразил надежду, что виновные будут найдены и понесут наказание в полной мере.

«Я не думаю, что это какое-то профессиональное нападение, к сожалению, это XXI век, и живут такие отморозки. Из-за каких-то грёбаных зеркал на машине… Я надеюсь, что те, кто это сделал с Денисом, сядут. И получат по полной. К сожалению, в мире существуют такие люди, которые прекращают жизнь других абсолютно несправедливо», — заметил фигурист.

Денис Тен был не только бронзовым призёром Сочи, но и взял серебро чемпионата мира в 2013 году. В его активе также бронза чемпионата мира в 2015 году, победа на чемпионате четырёх континентов 2015 года, многократные победы в международных турнирах. В июне этого года спортсмену исполнилось 25 лет.