«Санкции изменили будущее». Экономист об ограничениях российской экономики

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Экономист Сергей Хестанов рассказал НСН, что точно оценить ущерб от введения антироссийских санкций невозможно.

В Минэкономразвития оценили предполагаемый ущерб России от введения ограничительных мер со стороны других стран. Как пишет ТАСС, ссылаясь на данные ведомства, по данным на конец прошлого года ограничительные меры в отношении РФ ввели 62. При этом предполагаемый ущерб от них превысил 6 миллиардов долларов.

Наибольший ущерб, как полагают в Минэкономразвития, нанес Евросоюз – около 2,4 миллиарда долларов. На втором месте оказались США, замыкает тройку лидеров Украина. Также в десятку, среди прочих, вошли Турция, Индия, Китай и Мексика.

Между тем, экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, что с высокой точностью оценить ущерб от санкций невозможно в принципе.

«В силу того, что очень много факторов. Часть из них играет положительную роль, часть – отрицательную. Для разных экономических субъектов – по-разному. Поэтому, как мне кажется, к таким оценкам нужно относиться осторожно. Всегда можно, с высокой долей вероятности, оспорить их, как в большую, так и в меньшую сторону. Но главный итог санкций не столько в цифрах потерь, сколько в том, что многие экономические субъекты – и внешние, и часть внутренних – в результате санкций стали гораздо пессимистичнее оценивать перспективы российской экономики», - отметил собеседник НСН.

При этом, по словам Сергея Хестанова, как следствие, у нас сильно сократился поток иностранных инвестиций и достаточно сильно вырос отток капитала.

«Поэтому, как мне кажется, основная роль санкций пока – это изменения оценки перспектив. Потому что ограничительные меры пока большого ущерба российской экономике не нанесли. При этом, это изменение действует не сразу, но обладает кумулятивным эффектом. И как оценить последствия вот этого пока экономическая наука не знает. Можно стоить только предложения. До тех пор, пока нет ограничений на экспорт российской нефти и газа, санкции не являются большой проблемой для нашей экономики с точки зрения и позиции сегодняшнего дня. В большей степени санкции влияют на оценку перспектив», - резюмировал эксперт.

В свою очередь, заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН заявил, что от санкций страдает не Россия, а страны, которые их вводят.

Напомним, в 2014 году на фоне конфликта на Украине Евросоюз ввёл санкции в отношении России. После этого Запад несколько раз продлевал действие ограничительных мер, а их снятие увязывал с выполнением минских соглашений.

Москва ответила на это продуктовым эмбарго и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно подчёркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, а введение мер считает контрпродуктивным.