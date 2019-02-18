Новости за ночь: Стали известны регионы РФ с самым высоким качеством жизни

Эксперты назвали российские регионы с самым высоким уровнем жизни
Опубликовано исследование уровня жизни населения в России по регионам за 2018 год. Согласно результатам в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Самый низкий уровень жизни оказался в Забайкальском крае, Карачаево-Черкессии и Тыве. Исследование проводилось РИА Новости.
Для выявления особенностей жизни регионов использовались 70 показателей на основе данных Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ России и других открытых источников. Рейтинг учитывает фактическое состояние различных аспектов уровня жизни и ситуации в социальной сфере.
Россияне совершили набег на бесплатную еду «Поле чудес»
В социальных сетях появилось видео из-за кулис телепередачи «Поле чудес», которое вызвало бурю негодования у пользователей. На записи можно увидеть, как зрители программы от 15 февраля устроили давку у знаменитого барабана, на котором были выставлены угощения. Гости передачи прятали еду за пазухой, складывали в пакеты или просто пытались унести в горстях. Многие пользователи соцсетей назвали инцидент мерзостью, а некоторые просто пожалели зрителей, которые казались очень голодными. Отметим, что еду на съемку «Поле чудес» приносят гости программы.
Трамп отдал предпочтение словам Путина, а не данным разведки США
Северокорейские баллистические ракеты не могут достигнуть Соединенных Штатов. Такой вывод сделал президент США Дональд Трамп, отказавшись верить данным американской разведки. О том, что у КНР таких ракет нет, заявил президент России Владимир Путин. Его информация американскому лидеру показалась более правдоподобной. О позиции главы Белого дома сообщил в интервью бывший руководитель ФБР Эндрю Маккейб. По его словам, Трамп напрямую заявил, что верит словам российского лидера, а не собственной разведке.
Британия планирует нарастить военное присутствие в Арктике для защиты от РоссииВеликобритания планирует увеличить военное присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от России. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, пишет The Telegraph. По словам министра, Королевская морская пехота Великобритании совместно с норвежскими коллегами запускает десятилетнюю программу, по которой ежегодно будут обучаться более тысячи военнослужащих. Отметим, что Британия также планирует запустить новые патрульные противолодочные самолёты уже в следующем году для сдерживания активности российских подлодок. Напомним, что осенью 2018 года в Великобритании заявили о создании арктической программы против российской угрозы.