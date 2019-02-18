Новости за ночь: Стали известны регионы РФ с самым высоким качеством жизни

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Эксперты назвали российские регионы с самым высоким уровнем жизни

Опубликовано исследование уровня жизни населения в России по регионам за 2018 год. Согласно результатам в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Самый низкий уровень жизни оказался в Забайкальском крае, Карачаево-Черкессии и Тыве. Исследование проводилось РИА Новости.

Для выявления особенностей жизни регионов использовались 70 показателей на основе данных Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ России и других открытых источников. Рейтинг учитывает фактическое состояние различных аспектов уровня жизни и ситуации в социальной сфере.

Россияне совершили набег на бесплатную еду «Поле чудес»

В социальных сетях появилось видео из-за кулис телепередачи «Поле чудес», которое вызвало бурю негодования у пользователей. На записи можно увидеть, как зрители программы от 15 февраля устроили давку у знаменитого барабана, на котором были выставлены угощения. Гости передачи прятали еду за пазухой, складывали в пакеты или просто пытались унести в горстях. Многие пользователи соцсетей назвали инцидент мерзостью, а некоторые просто пожалели зрителей, которые казались очень голодными. Отметим, что еду на съемку «Поле чудес» приносят гости программы.

Северокорейские баллистические ракеты не могут достигнуть Соединенных Штатов. Такой вывод сделал президент США Дональд Трамп, отказавшись верить данным американской разведки. О том, что у КНР таких ракет нет, заявил президент России Владимир Путин. Его информация американскому лидеру показалась более правдоподобной. О позиции главы Белого дома сообщил в интервью бывший руководитель ФБР Эндрю Маккейб. По его словам, Трамп напрямую заявил, что верит словам российского лидера, а не собственной разведке.

Британия планирует нарастить военное присутствие в Арктике для защиты от России

Великобритания планирует увеличить военное присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от России. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, пишет The Telegraph. По словам министра, Королевская морская пехота Великобритании совместно с норвежскими коллегами запускает десятилетнюю программу, по которой ежегодно будут обучаться более тысячи военнослужащих. Отметим, что Британия также планирует запустить новые патрульные противолодочные самолёты уже в следующем году для сдерживания активности российских подлодок. Напомним, что осенью 2018 года в Великобритании заявили о создании арктической программы против российской угрозы.