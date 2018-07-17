Новости за ночь: Шварценеггер сравнил Трампа с «маленькой размокшей макарониной»

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Главные новости за минувшую ночь по версии НСН.

Шварценеггер сравнил Трампа с «маленькой размокшей макарониной»

После пресс-конференции по итогам саммита Россия-США американский актёр Арнольд Шварценеггер сравнил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с «маленькой размокшей макарониной». В своем Twitter он написал, что выступление американского лидера «выглядело постыдно». Также актер считает, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп «подставил американскую разведку, систему правосудия и страну в целом».

В «Нафтогазе» ответили на заявление Путина о транзите газа

Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности сохранить транзит газа через Украину прокомментировал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. В своем Facebook он сообщил, что споры между украинской компанией и российским «Газпромом» по контракту на поставку газа и по договору на транзит ранее были урегулированы в Стокгольме. Напомним, 16 июля в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия-США Владимир Путин заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину.

Трамп заявил о проблеме «ядерного потепления» в отношениях с РФ

Американский лидер Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным назвал проблему ядерного вооружения самым важным вопросом для себя. «Ядерное потепление — наша главная проблема», - отметил Трамп в интервью Fox News. Президент Соединенных Штатов также указал, что 90 процентов ядерного оружия принадлежит России и США.

Основатель Amazon стал богатейшим человеком в современной истории

Агентство Bloomberg оценило состояние основателя и главы компании Amazon Джеффа Безоса в 150 млрд долларов. Второе место в рейтинге агентства занимает Билл Гейтс с состоянием в 95,5 млрд долларов, а на третьей строчке оказался инвестор Уоррен Баффет – его состояние оценивается в 83 млрд долларов. Среди россиян, по оценке Bloomberg, самым богатым стал глава НЛМК Владимир Лисин - с состоянием 19,9 млрд долларов он занял 45-е место в рейтинге агентства.