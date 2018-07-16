Мяч мира Путин передал Трампу

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Набившая оскомину тема вмешательства России в выборы президента США заняла заметную часть российско-американского саммита в Хельсинки.

Дональд Трамп отметил во время пресс-конференции по итогам переговоров, что говорил об этом с Владимиром Путиным. «Считаю, что это лучше было сказать ему прямо в лицо», - заявил Трамп. Причем, сам же и заверил, что не было и быть не могло никакого сговора, его кампания была чистой и он «просто выиграл эту гонку». И напомнил: «я не знал президента, и мне не с кем было заключать сговор». И сам же Трамп признался в глупом поведении США: расследование фактов предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США отрицательно отразилось на отношениях между двумя самыми крупными ядерными державами. Нужно было начинать диалог еще до того, как он пришел к власти, - пожурил сам себя президент США.

Выход из этой не дающей покоя американскому истеблишменту ситуации подсказал Владимир Путин. По его словам, Россия готова в рамках группы по кибербезопасности совместно с США рассмотреть доказательства о вмешательстве в американские выборы, если таковые будут представлены. Он также заявил, что спецпрокурор США Мюллер может в рамках договора о взаимной помощи по уголовным делам направить официальный запрос с целью провести допросы людей, которых он считает виновными. «Сотрудники нашей прокуратуры и следственных органов эти допросы могут провести и направить соответствующие материалы в США», - сказал Путин. Трамп в ответ заявил, что двенадцать россиян, обвиненные в причастности к вмешательству в выборы в США, не имеют никакого отношения к избирательным процессам. Но предложение Путина назвал «прекрасным».

Уж больше полутора лет тянется эта «жвачка» с дискуссиями, вмешивалась Москва в американские выборы или нет. До сих пор президенты двух крупнейших ядерных держав вынуждены отвечать на вопросы по этой априори абсурдной теме. Но, коль скоро она настолько отравляет двусторонние отношения, возможно, закрытие этой страницы даст импульс ко встречным шагам и в других сферах. Сейчас российский президент вновь продемонстрировал открытость России к обсуждению конкретики в том числе в этом вопросе. Стало быть, мяч на стороне США. Для большей наглядности Путин подарил Трампу настоящий мяч. Чемпионата мира по футболу, с большим успехом прошедшего в России.

Всеволод Нерознак