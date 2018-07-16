Новости за ночь: Против Pussy Riot возбудили дела из-за акции во время матча в Лужниках

Фото: urod.ru

Главные новости за минувшую ночь по версии НСН.

Против активистов Pussy Riot после акции в Лужниках возбудили дела

В отношении четырех активистов группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время матча Франция-Хорватия в Лужниках, составили протоколы об административных нарушениях. Напомним, акция 15 июля, в ходе которой активисты, переодетые в полицейскую форму, выбежали на поле, приостановила финальный матч Чемпионата мира по футболу-2018. Как сообщили в столичном главке МВД, против участников возбуждены дела по статьям ст. 20.31 КоАП РФ и ст.17.12 КоАП РФ. Первая статья предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 10 000 рублей или обязательных работ до 160 часов с наложением запрета на посещение спортивных мероприятий на срок до трех лет.

СМИ узнали о планах США эвакуировать «Белые каски» из Сирии

Соединенные Штаты планируют эвакуировать из Сирии порядка тысячи членов организации «Белые каски» и их семей, сообщает телеканал CNN. Такую возможность Вашингтон обсуждает с Канадой, Великобританией, Францией и другими странами. Намерение американской стороны, по данным издания, связано с беспокойством о безопасности членов организации. Отмечается также, что этот вопрос американский лидер Дональд Трамп обсуждал на саммите НАТО и может поднять на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля в Хельсинки.

Лондон подозревает в отравлении Скрипалей сотрудников ГРУ

В попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте этого года Лондон подозревает бывших или нынешних сотрудников ГРУ, пишет The News York Times. Ранее американские власти предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российской разведки в рамках «российского дела». В то же время, британское следствие не исключает, что за отравлением Скрипалей может стоять другая российская спецслужба или частная структура.

СКР подтвердил подлинность останков семьи Николая II

В Следственном комитете РФ сообщили, что молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в 1993 и 2007 годах под Екатеринбургом останков членам семьи Романовых и их окружению. Как уточнили в СК, подлинность останков удалось установить при сопоставлении генетических профилей этих останков и родственников царской семьи. Расследование дела об убийстве семьи Романовых и их приближенных, расстрелянных в 1918-м году, продолжается.