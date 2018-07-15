Хорватия капитулировала! Французы выиграли мировое первенство по футболу

РИА Новости

Франция второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче «трехцветные» обыграли хорватов со счетом 4:2.

Сборная Франции стала новым чемпионом мира по футболу. Финальный матч мирового первенства прошел сегодня в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счетом 4:2 в пользу "Трехцветных".

Голами у французов отличились Антуан Гризманн, Поль Погба и Килиан Мбаппе, который, к слову, стал третьим в истории футболистом в возрасте до 20 лет, сыгравшим в чемпионате.

Первый мяч встречи французам подарил игрок сборной Хорватии Марио Манджукич, который головой забил гол в собственные ворота. Во втором тайме Манджукич исправился свою ошибку и забил как полагается - в ворота сборной Франции. Еще один мяч "шашечников" на счету Ивана Перишича.

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев в эфире НСН назвал футбольную баталию хорватов с французами в Москве «удивительным финалом, подобного которому в мире еще не было».

«Встретились абсолютно разные по стилю и характеру команды. Французы – это академики, это классическая команда, теоретически, тактически и технически подготовленная. Французы часто выходили на ЧМ на приличные места и боролись за лидерство. А вот хорваты – это новички на мундиале. Они впервые вышли в финал чемпионата мира. Только подумайте! С ума можно сойти! Они сами обалдели, наверное. По игре они мне сразу понравились, и не столько техникой, сколько желанием победить, желанием играть в футбол. Сразу стало понятно, что команда интересная и может занять хорошее место. Это непредсказуемая команда. Никто так не играет, как хорваты. Они очень работоспособные – три раза за ЧМ сыграли по 120 минут, - поэтому с ми очень трудно противостоять», - заявил собеседник агентства.

Пономарев отметил, что на протяжении всего чемпионата хорваты старались не давать играть противнику, при этом играли сами. В полуфинале сборная Англии по тактике выглядела боле интересно, правда «Львам» это не очень помогло.

«Они забили один гол, понадеялись, что продержатся до конца. Я сам хотел, чтобы англичане выиграли и сразились с французами, но не получилось. Если бы хорваты выиграли тот темп, который взяли изначально, все бы у них получилось. Я не исключаю, что команда не успела восстановиться к финалу, потому что по ходу мирового первенства было затрачено очень много энергии», - отметил футболист.

Ветеран ЦСКА похвалил французов за правильно выбранную тактику. По его словам, "Трехцветные" заставили хорватов бегать без мяча и те заскучали. Сами же подопечные Дидье Дешама показали и атакующий футбол, и игру от обороны.

«У хорватов не так много игроков нападения. Достаточно было взять их главного распорядителя мячей – Модрича, который во всех играх очень много двигался на футбольном поле и создавал панику в стане противника. Французы его "разменяли" - не давали распорядиться мячом, выводили из себя. И все: у хорватов игра сломалась, а французы выиграли», - заключил Владимир Пономарев.

Сборная Франции участвовала в самом первом чемпионате мира по футболу в 1930 году, но чемпионский титул "Трехцветные" завоевали только через 68 лет. В финале чемпионата 1998 года французы переиграли бразильцев. Капитаном сборной Франции тогда был Дидье Дешам. Второй раз в истории он привел свою команду к победе в мировом первенстве и стал третьим человеком в футболе, который поднимал Кубок мира в качестве игрока и в качестве тренера.

Следующий Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в 2022 году.