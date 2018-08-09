Новости за ночь: Новые санкции США в посольстве России назвали «драконовскими»

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Главные новости за минувшую ночь по версии НСН.

Новые санкции США в посольстве России назвали «драконовскими»



Антироссийские санкции, которые Соединенные Штаты ввели в отношении Москвы в связи с инцидентом с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, посольство России охарактеризовало, как «драконовские». В заявлении российской дипмиссии в США отмечается, что предлог для введения новых ограничений в отношении РФ был надуманным и доказательств применения нервно-паралитического вещества «Новичок» США не предоставили. Напомним, о введении новых антироссийских санкций Госдеп США сообщил 8 августа.

Американский сенатор привез Путину письмо Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал письмо российскому лидеру Владимиру Путину. Послание передал американский сенатор-республиканец Пол Рэнд, которых посещал Москву в начале августа в составе американской делегации. В своем Twitter сенатор рассказал, что «письмо подчеркивает важность продолжения сотрудничества в различных сферах». В Кремле, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с посланием от Трампа еще не ознакомились.

Израиль атаковал более 100 объектов в секторе Газа

Авиация Израиля атаковала более 100 стратегических военных целей в секторе Газа. В результате, по данным израильской стороны, уничтожены штабы, тоннели, тренировочные лагеря, арсеналах и производственных объектах, которые использовало палестинское движение «Хамас». Атака стала ответом Тель-Авива на ранее выпущенные из сектора Газа ракеты по израильской территории, сообщает РИА Новости.

Новую номинацию на «Оскар» придумали в США

На премию «Оскар» появится новая номинация. Такое решение приняла Академия кинематографических искусств и наук. Номинация получит название – «за выдающиеся достижения среди популярных фильмов». За счет этого и других нововведений Академия хочет поднять рейтинги церемонии вручения «Оскара», которые снизились за последние несколько лет, отмечает Vanity Fair.