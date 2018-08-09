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Посольство РФ предложило предать гласности переписку с Госдепом США по санкциям

9 Августа 2018 в 06:31
Посольство РФ предложило предать гласности переписку с Госдепом США по санкциям
В российском посольстве в США прокомментировали новые американские санкции против России из-за инцидента с бывшим разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в английском городе Солсбери, сообщает Североамериканское бюро НСН.

В сообщении дипведомства в Facebook, санкции США называются «драконовскими» мерами, которые были введены «под надуманным предлогом». Отмечается, что американская сторона не предоставила фактов или доказательств того, за что решила ввести новые ограничительные меры.

Посольство РФ в очередной раз предложило провести «открытое и транспарентное» расследование произошедшего в Солсбери, а также предать гласности переписку с Госдепом США, на что ответа с американской стороны не последовало.

Напомним, накануне Госдеп США заявил о введении новых санкций против России из-за так называемого дела Скрипаля. По данным американского ведомства, США смогли определить, что руководство РФ применило химическое или биологическое оружие на территории Великобритании при попытке убийства гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и дочери Юлии. Санкции вступят в силу 22 августа.
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