Посольство РФ предложило предать гласности переписку с Госдепом США по санкциям

В сообщении дипведомства в Facebook, санкции США называются «драконовскими» мерами, которые были введены «под надуманным предлогом». Отмечается, что американская сторона не предоставила фактов или доказательств того, за что решила ввести новые ограничительные меры.
Посольство РФ в очередной раз предложило провести «открытое и транспарентное» расследование произошедшего в Солсбери, а также предать гласности переписку с Госдепом США, на что ответа с американской стороны не последовало.
Напомним, накануне Госдеп США заявил о введении новых санкций против России из-за так называемого дела Скрипаля. По данным американского ведомства, США смогли определить, что руководство РФ применило химическое или биологическое оружие на территории Великобритании при попытке убийства гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и дочери Юлии. Санкции вступят в силу 22 августа.