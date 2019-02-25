Новости за ночь: Названы победители выборов в Молдавии

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

По итогам выборов в Молдавии лидируют социалисты

По данным ЦИК после подсчета 100% голосов председатель Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаная победила в одномандатном округе, набрав 48,18% голосов. Ее отрыв от конкурентов составил практически 10%. Напомним, выборы в парламент Молдавии прошли в воскресенье 24 февраля. Впервые голосование проводилось по смешанной избирательной системе: 50 человек по партийным спискам и 51 человек по одномандатным округам. Основная борьба развернулась между Партией социалистов, которые выступают за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, а так же правящей Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, которые выступают за евроинтеграцию.

В ГИБДД обозначили сроки введения электронных водительских прав в России

Начальник ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что ведомство рассчитывает на введение электронных водительских прав в России с 2020 года. Он так же отметил, что технически переход уже подготовлен. По словам Черникова, электронные документы помогут в борьбе с поддельными водительскими удостоверениями. В ГИБДД добавили, что на водителях переход на электронные документы никак не скажется. Уже имеющиеся на руках документы останутся действительными, при этом их не будет необходимости все время носить с собой.

Американские пошлины на китайские товары решено отложить. Об этом в своем официальном аккаунте в Twitter заявил президент США Дональд Трамп. Отметим, что пошлины должны были быть введены с 1 марта 2019 года. Решение о переносе мер, глава Белого дома обосновал прогрессом, достигнутым в переговорах между странами. По словам американского президента США и Китай смогли найти точки соприкосновения «по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг, валюты и другим». Сам Трамп назвал «очень продуктивными» результаты переговоров.

Названы лауреаты премии «Оскар»

В Лос-Анжелесе проходит 91-я церемония вручения премии «Оскар». Так, победителем в категории «Лучший оригинальный сценарий» стала картина «Зеленая книга». Лучшим режиссёром стал Альфонсо Куарон за фильм «Рома». Рами Малек и Оливия Колман удостоились премии как «Лучший актёр» и «Лучшая актриса». Колман получила награду за роль в фильме «Фаворитка» режиссёра Йоргоса Лантимоса. Для Рами Малека, сыгравшего в Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», это первая номинация и первая победа на «Оскаре».