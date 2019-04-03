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Политика

Новости за ночь: НАТО пообещало судам Украины проход через Керченский пролив

3 Апреля 2019 в 07:38
Новости за ночь: НАТО пообещало судам Украины проход через Керченский пролив
Главные события ночи по версии НСН.

НАТО заявило о намерении обеспечить проход судов Украины через Керченский пролив

Североатлантический альянс планирует принять меры для безопасного прохода украинских кораблей через Керченский пролив и усилить воздушную разведку в районе Черного моря. Об этом постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сообщила на пресс-конференции в Вашингтоне.

Данные меры представитель США назвала ответом России на инцидент в Керченском проливе в ноябре и защитой НАТО от российской угрозы на всем восточном фланге. НАТО намерено также освободить страны региона от «российского вмешательства».

Ожидается, что этот пакет мер будет одобрен на двухдневном совещании в Вашингтоне, которое стартует в среду.

Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

Лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности решением Конституционной ассамблеи. Таким образом, в отношении экс-спикера парламента могут проводить уголовное расследование. Об этом сообщил председатель Национального учредительного собрания (НУС) Диосдадо Кабельо на заседании, которое транслировали все государственные телеканалы.

Председатель НУС отметил, что преследование Гуайдо официально санкционировано по закону. Сам оппозиционер заявил сторонникам, что опасается похищения или ареста.

Экс-советник президента Украины: Порошенко развяжет новую кровавую бойню
Бумажные СНИЛС отменили в России

Пенсионный фонд России отменил свидетельства обязательного медицинского страхования (СНИЛС) в бумажном виде, сообщили в пресс-службе фонда.

Для застрахованных или зарегистрированных лиц открывают номер индивидуального лицевого счета, по которому можно будет получить все необходимые услуги. Вся информация будет храниться в электронном виде, пишут РИА «Новости».

В Минтруде уточнили агентству, что уже существующие свидетельства в бумажном виде будут функционировать также, их обменивать не придется.

Фролов отсудил у Юлии Началовой 20 миллионов рублей

Нижегородский суд удовлетворил две жалобы бывшего мужа певицы Юлии Началовой Александра Фролова по делу о 20 миллионах рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции области.

Дело рассматривалось несколько лет. Споры возникли по поводу квартиры в ЖК Кутузовская Ривьера». По версии хоккеиста, он выдал Началовой денежные средства на покупку квартиры. Однако та заявила, что не получала денег.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет после госпитализации в тяжелом состоянии. 
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