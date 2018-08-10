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Политика

Новости за ночь: Медведев приравнял ужесточение санкций к торговой войне с США

10 Августа 2018 в 07:24
Новости за ночь: Медведев приравнял ужесточение санкций к торговой войне с США
Фото: top.st
Главные новости за минувшую ночь по версии НСН.

Медведев приравнял ужесточение санкций к торговой войне с США

Глава правительства России Дмитрий Медведев сравнил подготовку новых антироссийских санкций со стороны США с объявлением экономической войны. По словам премьер-министра РФ, со стороны Москвы поступит ответ как экономическими, так и политическими методами. Выступая на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника, Медведев уточнил, что речь идет о реакции на возможные запреты использования валюты или деятельности банков, передает ТАСС. Напомним, Госдеп США ранее объявил о введении новых санкций в отношении России по «делу Скрипалей». Первый пакет ограничений начнет действовать 22 августа.

В Госдепе США рассказали, как пытаются воспитать Россию санкциями

Захарова ответила на желание Госдепа «улучшить поведение» России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Госдепа Соединенных Штатов о желании «улучшить поведение» России с помощью некого «набора инструмента». Как написала в своем Facebook официальный представитель внешнеполитического ведомства, «хотелось бы пару примеров того, где и как этот «набор» сработал». В качестве возможного «набора» инструментов в виде смайлов в посте она предложила бомбы, цепи и ножи. О попытке «улучшить поведении» России ранее заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

В Средиземном море российский фрегат выследил подлодку США

В Главкомате ВМФ сообщили, что российский фрегат «Адмирал Эссен» выследил в Средиземном море американскую атомную подводную лодку типа «Огайо». Субмарину отследили и взяли на сопровождение еще весной, но сообщили об инциденте только сейчас, пишут «Известия». Российкий фрегат отрабатывал учебную задачу на фоне обострения конфликта в Сирии, когда коалиция США, Великобритании и Франции нанесла массированный ракетный удар по арабской республике.

Семья Ярошенко приедет в США в конце августа

Супруга осужденного в Соединенных Штатах российского летчика Константина Ярошенко Виктория приедет в США с дочерью 20 августа и сможет по четыре раза в неделю навещать мужа в тюрьме. Ранее Виктории Ярошенко удалось получить американскую визу, за что она поблагодарила российское консульство в США и МИД России. Как пишут «Известия», в США супруга осужденного россиянина пробудет до середины сентября.

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