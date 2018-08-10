Новости за ночь: Медведев приравнял ужесточение санкций к торговой войне с США

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Главные новости за минувшую ночь по версии НСН.

Медведев приравнял ужесточение санкций к торговой войне с США



Глава правительства России Дмитрий Медведев сравнил подготовку новых антироссийских санкций со стороны США с объявлением экономической войны. По словам премьер-министра РФ, со стороны Москвы поступит ответ как экономическими, так и политическими методами. Выступая на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника, Медведев уточнил, что речь идет о реакции на возможные запреты использования валюты или деятельности банков, передает ТАСС. Напомним, Госдеп США ранее объявил о введении новых санкций в отношении России по «делу Скрипалей». Первый пакет ограничений начнет действовать 22 августа.

Захарова ответила на желание Госдепа «улучшить поведение» России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Госдепа Соединенных Штатов о желании «улучшить поведение» России с помощью некого «набора инструмента». Как написала в своем Facebook официальный представитель внешнеполитического ведомства, «хотелось бы пару примеров того, где и как этот «набор» сработал». В качестве возможного «набора» инструментов в виде смайлов в посте она предложила бомбы, цепи и ножи. О попытке «улучшить поведении» России ранее заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

В Средиземном море российский фрегат выследил подлодку США

В Главкомате ВМФ сообщили, что российский фрегат «Адмирал Эссен» выследил в Средиземном море американскую атомную подводную лодку типа «Огайо». Субмарину отследили и взяли на сопровождение еще весной, но сообщили об инциденте только сейчас, пишут «Известия». Российкий фрегат отрабатывал учебную задачу на фоне обострения конфликта в Сирии, когда коалиция США, Великобритании и Франции нанесла массированный ракетный удар по арабской республике.

Семья Ярошенко приедет в США в конце августа

Супруга осужденного в Соединенных Штатах российского летчика Константина Ярошенко Виктория приедет в США с дочерью 20 августа и сможет по четыре раза в неделю навещать мужа в тюрьме. Ранее Виктории Ярошенко удалось получить американскую визу, за что она поблагодарила российское консульство в США и МИД России. Как пишут «Известия», в США супруга осужденного россиянина пробудет до середины сентября.