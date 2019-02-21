Новости за ночь: Канцлер Австрии заявил о поддержке «Северного потока-2»

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Курц высказался в поддержку «Северного потока-2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне выступил с заявлением, что страна будет продолжать продвигать проект строительства «Северного потока-2», потому что заинтересована в надёжности энергосбережения. По его словам Трамп откровенно высказывался против проекта, однако Австрия придерживается другой стороны. Кроме того, Курц добавил, что Австрия будет продолжать закупку российского газа. Напомним, встреча канцлера Австрии и президента США состоялась 20 февраля в Белом доме.

Голикова назвала сумму необходимую для реализации соцблока послания Путина

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на реализацию социальных норм в 2019 году, которые были озвучены президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, понадобится 80 миллиардов рублей. По ее словам эта цифра на 2020 год будет выше, в связи с дополнительными мерами и ростом контингента получателей льгот. Напомним, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию 20 февраля 2019 года в Гостином дворе. Большая часть выступления российского президента была посвящена социальному развитию и актуальным проблемам РФ.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление, которое прозвучало в Европе, о перенацеливании российских ракет на страны Альянса. Об этом она написала на своей официальной странице в Facebook. Захарова призвала представителей НАТО не нервничать, так как названные действия могут быть только в случае необходимости ответных мер.

«Зачем сразу так нервничать? Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что „российских мультиков“ с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля. А теперь вдруг „поняли“, что „в объективе“, и даже начали „догадываться“, к чему он прикреплен?», — написала Захарова.

Глава МИД Украины заявил об «украинизации» Крыма

Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин заявил, что Крым после воссоединения с Россией стал «более украинским». Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам Климкина, за прошедшие пять лет территория не стала «более российской», а призыв «Крым — это Украина!» стал не просто слоганом, а инструкцией к действию. Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году, когда по результатам референдума за это выступили 96% жителей полуострова.