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Политика

Новости за ночь: Гуайдо подписал свой первый «президентский указ»

22 Февраля 2019 в 07:36
Новости за ночь: Гуайдо подписал свой первый «президентский указ»
Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Самопровозглашенный президент Венесуэлы опубликовал первый указ

Объявивший себя временным главой государства спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо подписал свой первый «президентский указ». В документе говорится о разрешении поставок гуманитарной помощи в республику. Документу присвоен номер 001, Гуайдо опубликовал его в своем аккаунте в Twitter. Кроме того лидер оппозиции приказал вооруженным силам «действовать в соответствии с этой инструкцией».

Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян из запаса

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2019 году граждан, которые в данный момент находятся в запасе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу военные сборы распространяются на войска национальной гвардии, вооруженные силы, а так же органы государственной охраны и федеральную службу безопасности. Обеспечение всех необходимых мероприятий поручено правительству и органам исполнительной власти.

Рар: Бундестаг пошел против Меркель из-за Гуайдо ради очистки совести

Запуск «Союза-СТ» со спутником OneWeb отложен из-за неполадок

Запланированный на 26 февраля запуск ракеты «Союз-СТ» отложен на неопределенный срок из-за неполадок с запуском египетского спутника EgyptSat-A. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter главы OneWeb Грега Уайлера. Напомним, что «Союз-СТ» должен вывести на орбиту метеоспутник компании OneWeb с космодрома в Куру. Ранее стало известно о запуске с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником EgyptSat-A. Несмотря на сообщения о «внештатной ситуации» при запуске, спутник был успешно выведен на орбиту. Уайлер сообщил, что неполадки необходимо изучить, поэтому запуск спутника OneWeb будет задержан.

В США заявили, что не допустят господство России в Арктике

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Арктика не принадлежит никому, в этой связи Россия и Китай должны признать эту территорию свободной и дать ход по Северному морскому пути другим странам. По его словам территория Арктики принадлежит всему мировому сообществу и США заинтересованы в том, чтобы она в таком статусе и оставалась. Фогго подчеркнул, что союз Китая и России выглядит слабо из-за разного целеполагания действий стран. Напомним, что на развитие Северного морского пути Россия планирует потратить 735 миллиардов рублей в период с 2019 по 2024 года.
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