Рар: Бундестаг пошел против Меркель из-за Гуаидо ради очистки совести

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Немецкий политолог в беседе с НСН рассказал о причинах, которые заставили партию «Левые» воспротивиться позиции канцлера по Венесуэле.

Эксперты по заказу партии «Левые» в Бундестаге проанализировали законность решения Берлина признать спикера нацсобрания Венесуэлы Хуана Гуаидо главой боливарианской республики. Об этом, ссылаясь на результаты соответствующего исследования, сообщает местный телеканал ARD. В восьмистраничном докладе отмечается, что признание Германией спикера парламента Венесуэлы главой республики противоречит прежней практике немецких властей. Подобный шаг, по мнению экспертов, также спорен с точки зрения конституционного права Венесуэлы. Кроме того, решение правительства Ангелы Меркель эксперты сочли ​«необычным для Германии» и ​«сомнительным с точки зрения международного права».

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН напомнил, что «Левые» то и дело выпускают различные доклады, а также направляют в адрес правительства запросы. По его словам, это не бунт против канцлера, а форма демократии, заявления другой позиции или поиск правды.

«Они хотят доказать, что признание неизбранного президента, самозванца, является нарушением всех международных правил и международного права. Кроме того, юристы подтверждают, что это преждевременное признание, что это никуда не годится и это не поддерживается международным правом, поэтому оно нелегально. Кроме того, "Левые", проанализировав ситуацию, заявили, что всё это является попыткой американцев подмять под себя Латинскую Америку, вернуть туда свои компании, которые будут качать нефть. Также они критикуют США за то, что они в течение последнего года устроили Венесуэле блокаду, поэтому экономика там рухнула. Сейчас прикладываются все усилия для того, чтобы народ восстал, признал нового президента и выгнал старого», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, немецкий политолог сделал акцент ещё на одном моменте: на закрытие Мюнхенской конференции прозвучала мысль о том, что нужно менять международное право.

«Диктаторы не должны получать никакой поддержки. Международное право должно быть на стороне народа. Иными словами, если международное сообщество, в данном случае Америка и Европейский союз, решат, что где-то определённым политиком нарушаются права человека, то его можно сразу обозвать диктатором. Сделать его нелегальным и стать на сторону бунтующих, на сторону народа и произвести смену режима. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер отметил, что всё это нужно как можно быстрее вписать в международное право. Так что, есть движение, очень интересное и противоречивое», - отметил Рар.

Резюмируя, эксперт подчеркнул, что представленный «Левыми» доклад никак не повлияет на решение Ангелы Меркель.

«Это просто выражение своей позиции. Это выражение оппозиции курсу Меркель. Это попытка играть на немецкого избирателя, показать, что "Левые" придерживаются другой точки зрения, нежели правительство. Их в Германии многие поддержат, но не большинство. Это такая рутина: письмо и очищение своей совести, попытка продемонстрировать, что в стране не все следуют курсу в фарватере Америки. Есть и другие силы, которые видят всё иначе»,- заключил собеседник НСН.

Напомним, в конце января в ходе многотысячного митинга оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента боливарианской республики. Позже его поддержали США, Канада, многие страны ЕС (в том числе Германия) и почти все государства Латинской Америки. Николас Мадуро, в свою очередь, назвал Гуаидо неконституционным лидером республики. Его позицию поддерживают Россия, Китай и Турция.



