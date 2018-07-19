Новости за ночь: Греция обвинила Марию Захарову в «неуважении»

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Главные новости за минувшую ночь по версии НСН.

МИД Греции отреагировал на заявления Захаровой о высылке дипломатов



В Греции отреагировали на заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о ситуации вокруг высылки из страны двух российских дипломатов. В ходе брифинга 18 июля она охарактеризовала инцидент как часть «многоэтапной игры, в которую, конечно, втянули Грецию». Как отметили в греческом МИД, подобные комментарии являются «примером неуважения» и непонимания сегодняшнего мира. Напомним, 11 июля греческая газета «Катимерини» сообщила о решении Афин выслать двух российских дипломатов, которых обвинили во вмешательстве во внутренние дела Греции.

В «Нафтогазе» готовы рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что украинская компания готова рассмотреть мировое соглашение по спору с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Главное условие – соглашение не должно помешать заключению нового газового контракта. Напомним, в ходе саммита Россия-США в Хельсинки президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжить транзит газа через Украину и после строительства «Северного потока-2» в случае, все разногласия между «Газпромом» и «Нафтогазом» будут урегулированы. В ходе трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии в Берлине глава Минэнерго РФ Александр Новак также заявил, что мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» не исключено.

В министерстве финансов предложили снизить налог для самозанятых

Минфин РФ подготовил новую концепцию налога на профессиональный доход для самозанятых. Ведомство предлагает установить сбор в размере 2,5 процента с выручки для тех граждан, которые оказывают услуги физическим лицам и при работе на основании патента, а для предоставляющих услуги юрлицам - 4,5 процента. Ранее Минфин предлагал узаконить сбор для самозанятых в размере 3 процентов и 6 процентов соответственно. Документ направлен в аппарат правительства, пишут «Известия».

Браудер «потрясен» ответом Белого дома на предложение России

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил Fox News, был «потрясен» ответом Белого дома на выдвинутые против него обвинения. Напомним, Генпрокуратура России обвинила Браудера в переводе денег экс-кандидату в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. По словам Браудера, заявления администрации США о таком «маловероятном» варианте, при котором его и других американских граждан обменяют на российских шпионов, является «смехотворным». Ранее в Госдепе США назвали абсурдными утверждения российской стороны о причастности к преступлениям американских граждан, которых Россия хотела бы допросить по делу Уильяма Браудера.