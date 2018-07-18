Продлевать будете? «Газпром» и «Нафтогаз» раздумывают о мировом соглашении

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Эксперты в эфире НСН оценили шансы поставить точку в судебном разбирательстве между украинской и российской компаниями.

В Украине назвали условия для заключения мирового соглашения между «Нафтогазом» и российским «Газпромом», сообщают «РИА Новости». Об этом заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев.

Он отметил, что украинская сторона готова пойти навстречу и рассмотреть вариант примирения только в том случае, если Россия не будет препятствовать переговорам по новому контракту на транзит газа. Также он отмёл идею заключения мирового соглашения в трёхстороннем формате – Россия, Украина, Евросоюз.

Накануне завершился процесс трёхсторонних переговоров в Берлине при участии вышеперечисленных сторон, в ходе которого, по словам российского министра энергетики Александра Новака, также затрагивался вопрос разрешения конфликта между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако чётких решений пока озвучено не было. При этом была высказана готовность России продлить контракт на транзит газа через территорию Украины.

Такое развитие событий назвал вполне возможным в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Тем не менее, для реализации замысла необходимо отбросить политику, которая мешает в данном случае решить вопрос. Вероятно, по мнению эксперта, это станет возможным при смене власти в Украине.

«Стокгольмский арбитраж трактовал ситуацию совершенно несправедливо, в пользу Украины, совершенно не учитывая интересы России. Если все эти политические излишества будут убраны из переговоров между российской и украинской стороной, я думаю, что вполне возможно и транзит будет продолжен, и его объемы будут увеличены. Скорее всего, это уже можно будет сделать в более спокойной обстановке при другом руководстве Украины», — заключил политолог.

Вопрос же заключения мирового соглашения между сторонами пока остаётся подвешенным в воздухе, отметил в эфире НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его мнению, в Берлине обсуждались другие стороны вопроса — ценообразование, объёмы поставок газа, но не заключение мирового соглашения.

Напомним, что «Нафтогаз» и «Газпром» ведут судебное разбирательство из-за спора о контрактах на поставку и транзит голубого топлива. После решения Стокгольмского арбитража суд обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда. «Газпром», в свою очередь, обжаловал это решение и заявил о разрыве контрактов с «Нафтогазом». Украина начала принудительное взыскание с России отсуженных средств и объявила о намерении арестовать через суд российские активы в проектах Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Позже «Газпром» добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража в шведском суде. Украинская сторона пыталась оспорить это решение, но суд счёл её аргументы неубедительными.