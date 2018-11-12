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Политика

Несерьёзные переговоры. О чём Путин и Трамп «поболтали» за ланчем

12 Ноября 2018 в 10:42
Несерьёзные переговоры. О чём Путин и Трамп «поболтали» за ланчем

Директор Института США и Канады РАН в эфире НСН подчеркнул, что многие из затрагиваемых вопросов за столом решить невозможно.

В Белом доме раскрыли содержание встречи президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным, канцером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном за ланчем в Елисейском дворце. Они обсудили Сирию, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Китай, Северную Корею, Афганистан и торговлю. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН заявил, что за столом озвученные проблемы решить невозможно (слушайте аудио).

«Это рабочий обед. В такой обстановке все эти вопросы затрагивались поверхностно. Я бы не относился ко всему этому серьёзно. Повестка дня, которая на слуху, проговаривалась: и Сирия, и РСМД. Из этого совершенно не вытекает, что завтра по какому-то из вопросов начнутся серьёзные переговоры. По каким-то проблемам уже время ушло и ясно, чего ждать. Какие-то проблемы, как сирийская, долгоиграющие, поэтому её не решишь за обеденным столом. Так что на такого рода встречах о них говорят, потому что другого ничего нет», - предположил в эфире НСН американист.

Напомним, встреча Трампа, Путина, Макрона и Меркель произошла 11 ноября. Лидеры стран собрались в Париже для участия в мероприятиях, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны. Стоит отметить, что в Белом доме двухчасовую беседу за ланчем назвали «хорошей и продуктивной дискуссией».

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