«Нечестно и некрасиво». Хасбулатов о литовском приговоре Язову

Председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов в эфире НСН заявил о своей поддержке Дмитрию Язову и назвал его невиновным.

Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова, передает Sputnik Литва. Их заочно обвинили в преступлениях против человечности и военных правонарушениях. Российских дипломатов и журналистов на заседание не пустили. Язова осудили на десять лет тюрьмы, Головатова — на 12. Оба находятся в России. Всего по делу проходят 67 человек.

Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов заявил в эфире НСН, что тогдашнее руководство РСФСР склонялось к тому, что не надо использовать силы.

«Что поделать, такая обстановка. Я хорошо помню эти дела. Мы с Ельциным выступали, чтобы там не было применения силы. Горбачев меня ругал. Я говорил, что лучше вперед дипломатию выставлять, а не бряцать оружием. Хотя никакой агрессии не было тогда со стороны министра обороны. Язов говорил, что пытается просто обеспечить порядок. Военный гарнизон обязан обеспечивать порядок. Но пусть не переживает. Мы - его соратники - поддерживаем его. Он достойный солдат своей страны и выполнял свой долг», - добавил он.

Собеседник НСН отметил, что в настоящее время отношения Российской Федерации с бывшими союзными республиками оставляют желать лучшего.

«Я помню, что у нас были хорошие отношения с союзными республиками, сейчас почему-то не очень. Я считаю, что все это связано с идеологическим противостоянием. Агрессивная риторика с обеих сторон. Нежелание встречаться, говорить, находить общие моменты. Так что я считаю, что это необоснованно, некрасиво и нечестно по отношению к РФ», - заключил он.

11 марта 1990 Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики, однако Москва признала это решение антиконституционным. В январе 1991 года там начались массовые акции протеста.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники проследовала к литовской столице для обеспечения общественного порядка. В ходе столкновений у телецентра тогда погибли 14 человек, более шести сотен были ранены.