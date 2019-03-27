Головатов призвал подать апелляцию на решение суда Вильнюса

Полковник КГБ в отставке рассказал в эфире НСН, как будет реагировать на приговор литовского суда.

К 10 годам тюрьмы приговорил окружной суд Вильнюса бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова за преступления против человечности во время событий 13 января 1991 года. Полковника КГБ в отставке Михаила Головатова, руководившего тогда группой «Альфа», осудили на 12 лет лишения свободы. Оба приговора вынесены заочно. Российских журналистов и дипломатов на заседание не допустили, ссылаясь на то, что мест нет.

Михаил Головатов в эфире НСН заявил, что намерен добиваться пересмотра приговора.

«Там никого не было кроме как адвокатов по назначению и литовской телевизионной бригады. Судили по закону, которому придали обратную силу, потому что события были в 1991 году, а судили по Уголовному кодексу, который изменили в 2006 году. Все, что указано в обвинительных уведомлениях, не просто смехотворно, но не соответствует исторической действительности. Все это выдумки. И надо сейчас думать, как эти выдумки опровергнуть и отменить даже те сроки наказания, которые они сами сократили. Семь лет за что? За то, что он танком подвинул ограду, которая находилась рядом с телевизионной вышкой, сделал три холостых выстрела и светил фарами в толпу? Кто туда привозил толпу? Ландсбергис и Буткявичус. Надо подавать апелляцию и кассацию. Не останавливаться!», - сказал он.

Напомним, 11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики. Советское правительство посчитало это решение антиконституционным. В январе 1991 года в Вильнюсе начались массовые акции протеста. В ночь на 13 января в литовскую столицу для обеспечения общественного порядка вошла колонна советской бронетехники. Во время столкновений у Вильнюсского телецентра погибли 14 человек, более шестисот были ранены.