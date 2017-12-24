Навальный присоединился к Полонскому в ЦИК, но отказался с ним здороваться

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Алексей Навальный присоединился к группе самовыдвиженцев и сдал сегодня документы в ЦИК для регистрации кандидатом на президентских выборах.

Алексей Навальный, выдвинутый своей инициативной группой кандидатом на президентские выборы 2018 года, под занавес воскресенья добрался до Центральной избирательной комиссии. Как сообщил спецкор НСН с места событий, в ЦИКе Навальный неожиданно для себя столкнулся с потенциальными соперниками по президентской гонке – бизнесменом Сергеем Полонским и блогером Олегом Лурье.

В Центризбиркоме между кандидатами даже случился первый конфуз. В 20:03 они столкнулись в дверях, и Сергей Полонский неожиданно протянул Алексею Навальному руку, но оппозиционер демонстративно проигнорировал приветственный жест. Тогда Полонский окрикнул оппозиционера: «Алексей, не хотите поздороваться?»

Но Навальный и на это не ответил и поспешил удалиться в сопровождении адвокатов.



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Сергея Полонского поведение оппонента так задело, что он даже заговорил про дуэль. В качестве "брошенной перчатки" бизнесмен продемонстрировал журналистам документ, подтверждающий сдачу в ЦИК всех предусмотренных законом регистрационных бумаг.



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Стоит отметить, что истории Полонского, Навального и Лурье внешне очень похожи и отличаются лишь нюансами. Так, все трое идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, называют себя блогерами, а ранее имели судимости по разным статьям уголовного кодекса. Сергей Полонский, к примеру, был осужден за мошенничество с деньгами дольщиков и приговорен летом 2017 года к пяти годам тюрьмы, но вскоре освобожден в связи с истечением сроков давности. Блогер и журналист Олег Лурье провел четыре года за решеткой за вымогательство денег у экс-сенатора Владимира Слуцкера. Он вышел на свободу в 2012 году. Оппозиционер Алексей Навальный в феврале 2017 года получил пять лет условно по делу «Кировлеса».

Эксперты утверждают, что баллотироваться в президенты с судимостью, которая еще не погашена, все эти кандидаты не смогут, а вся их кампания – это дешевый популизм. Подать документы в ЦИК еще не значит «стать кандидатом». Об этом сообщил ИА REGNUM член ЦИК России, секретарь Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов Евгений Шевченко.

Он подтвердил, что ЦИК принимает документы от всех граждан, которые хотят участвовать в избирательной кампании по выборам президента РФ. Но чтобы «дойти до выборов», необходимо еще пройти проверку на полноту представленных сведений.

Основанием для отказа в регистрации может стать отсутствие каких-либо предусмотренных законом документов, нарушение процедуры выдвижения, отсутствие пассивного избирательного права, в том числе непогашенная судимость.

Ранее сегодня ЦИК принял документы у нескольких кандидатов, в том числе лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина, бизнесмена Сергея Полонского, кандидата от «Женского диалога» Елены Семериковой, а также Сергея Бабурина, выдвинутого «Российским общенародным союзом».