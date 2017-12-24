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Политика

Полонский возглавил нашествие самовыдвиженцев на ЦИК

24 Декабря 2017 в 14:30
Полонский возглавил нашествие самовыдвиженцев на ЦИК
Фото НСН
Бизнесмен Сергей Полонский подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца на президентских выборах.
В Центральную избирательную комиссию в воскресенье потянулись самовыдвиженцы и партийные представители с документами для регистрации в качестве кандидатов на выборах президента РФ  2018 года.

Как сообщил спецкор НСН с места событий, возглавил нашествие на ЦИК бизнесмен Сергей Полонский. Он был выдвинут инициативной группой - для самовыдвиженца это является обязательным условием. В интервью "Life" Полонский заявил, что знает страну с разных сторон, и то, что он побывал в тюрьме, является плюсом для его кампании, а не минусом.



Следом пришел в ЦИК кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

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Кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин. Фото НСН

Заглянул в ЦИК и шоумен Лаки Ли, который также как и Полонский намерен пойти на выборы в качестве самовыдвиженца.

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Самовыдвиженец шоумен Лаки Ли. Фото НСН

Ранее президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН назвал большое число кандидатов-самовыдвиженцев из тех, кто раньше никогда не стремился в политику, карнавализацией кампании.

"Каждый из участников просто пытается нарастить собственную известность и узнаваемость. Я абсолютно уверен, что никто из этих кандидатов не соберёт нужное для регистрации количество подписей. Более того, я думаю, что подавляющее большинство из них окажется не в состоянии даже сдать необходимые документы, то есть уведомить о том, что они хотят стать кандидатами", — заявил Минченко.

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Самовыдвиженец шоумен Лаки Ли. Фото НСН

Как сообщил спецкор НСН, документы в ЦИК в воскресенье также подали кандидат от «Женского диалога» Елена Семерикова и выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин.

Добавим, что оппозиционер Алексей Навальный ранее сегодня был выдвинут кандидатом в президенты от инициативной группы. Подать документы в ЦИК для регистрации политик пообещал в течение воскресенья.
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