НАТО уходит от диалога с Москвой

Вместо сотрудничества, Североатлантический альянс взял курс на усиление восточного фланга, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Установить диалог между Москвой и Североатлантическим альянсом на сегодняшний день практически не представляется возможным. Как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, между сторонами прекращено сотрудничество по военной линии. Вместо этого, НАТО берет курс на «усиление на восточном фланге против несуществующей угрозы».



За последние годы многочисленный военный контингент НАТО был размещен в странах Прибалтики и в Польше. Теперь США усиливают свое военное присутствия в Чёрном море, объясняя это противостоянием России. Впервые с июля 2017 года одновременно два американских эсминца работают в акватории.

В эфире НСН вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов заявил, что подобными шагами США хотят отдалить Украину и Европу от России.

«Они (США – прим. НСН) делают свои дела, чтобы Украину и Европу отдалить от России. Тут удивляться нечему, надо к этому готовиться и давать отпор достойный. Я думаю, что где-то прорвётся и они “получат по зубам”. Особенно в черноморской зоне», - отметил он в беседе с НСН.

В интервью «Известиям» Александр Грушко также сообщил, что была остановлена подготовка к Совету Россия–НАТО, который не собирался с июля 2017 года. «В сферах общих интересов всё сотрудничество было прекращено», - отметил представитель внешнеполитического ведомства РФ, уточнив, что российская сторона не уходит от диалога.

Напомним, в январе 2018 года президент РФ Владимир Путин освободил от должности постоянного представителя России при НАТО Александра Грушко и назначил его заместителем министра иностранных дел. Его преемник на этом посту до сих пор не назначен. Российскую дипмиссию при НАТО возглавляет заместитель постоянного представителя РФ при НАТО Юрий Горлач.

Взаимодействие между Россией и НАТО до 2014 года развивалось по ряду направлений. В частности, РФ принимала участие в совместных учениях и осуществляла транзит вооружений и военных грузов НАТО в Афганистан.