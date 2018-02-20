Вице-адмирал: За активность в Черном море США «получат по зубам»

Экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ РФ в эфире НСН призвал не удивляться увеличению американских сил в регионе.

В США объяснили увеличение военного присутствия в Чёрном море противостоянием России. Так, сейчас впервые с июля 2017 года одновременно два американских эсминца работают в акватории. Подобные шаги, как уверены в Пентагоне, приведут к уменьшению «чувствительности» РФ к присутствию вооружённых сил США в регионе, сообщает RT со ссылкой на американских чиновников.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН, что подобными шагами США хотят отдалить Украину и Европу от России.

«Они действуют в поддержку Украины. Зачем закрывать глаза, по сути, Украина враг уже. И нечего нам “строить глазки”, если нас везде оскорбляют. Они (имеются в виду США – НСН) делают свои дела, чтобы Украину и Европу отдалить от России. Тут удивляться нечему, надо к этому готовиться и давать отпор достойный. Я думаю, что где-то прорвётся и они “получат по зубам”. Особенно в черноморской зоне», - отметил вице-адмирал.

По словам Петра Святашова, что флот США вполне может находиться в Чёрном море.

«Америка имеет право там находиться, если никто не возражает ей. В Чёрном море всё для них – Румыния, Болгария и другие страны – все они состоят в НАТО. Мы не должны удивляться, нужно просто защищаться и показать им, что здесь им делать нечего. Мы так и делаем. Нам надо меньше афишировать, а больше действовать, чтобы они знали, что безнаказанно они летать и заходить в Чёрное море не будут», - убеждён Святашов.

Напомним, ранее стало известно, что в акваторию Чёрного моря вошли сразу два эсминца Военно-морских сил США: «Росс» и «Карни», сообщает Ura.ru . Тогда Вашингтон сообщил, что подобные действия являются «операционными» и не являются ответом на что-либо.