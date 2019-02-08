Какой язык роднее? Политолог о «белоруссизации» в Союзном государстве

В Белоруссии государственными языками остаются два языка, несмотря на существенную разницу в распространенности.

48% белорусов считают родным белорусский язык, 43% - русский. Об этом говорится в сборнике ИАЦ «Республика Беларусь в зеркале социологии». Однако выяснилось, что белорусским языком люди пользуются очень редко. По статистике, в среднем это делают всего лишь 3% опрошенных. Белорусский в качестве родного чаще называло сельское население, а русский - жители городов.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал о роли и месте русского языка в республике.

«Администрация белорусского президента целиком и полностью подтвердила правоту товарища Сталина и поставила точку в давней дискуссии относительно марксизма в языкознании. Сталин, как известно, утверждал, что в ходе исторического развития русский язык всегда выходил победителем из скрещивания с языками других народов.

Хотя сама постановка вопроса о том, какого языка в Беларуси должно быть больше/меньше является антиконституционной, по сути. Потому что оба языка обладают статусом государственных.

Скажу больше, до 1994 года юридического понятия «государственный язык» в Беларуси не существовало вообще, его даже в Литовском статуте нет. В 1994 году белорусский язык был впервые в истории объявлен государственным, а в 1996 году статус государственного, по итогам всенародного референдума, получил и русский язык.

Поскольку упомянутый опрос состоялся два года назад, в республике возникли сомнения насчёт того, соответствуют ли цифры сегодняшним реалиям. У меня особых сомнений нет по простой причине: в Беларуси анкетёр считается агентом государства, поэтому опрашиваемые попросту говорят ему то, что он хочет услышать. Выглядит это примерно так, как в пьесах Ионеско:

Анкетёр (по-русски)

Какой ваш родной язык?

Респондент (по-русски)

Белорусский.

Анкетёр (по-русски)

А вы белорусским языком пользуетесь?

Респондент (по-русски)

Нет.

Сборник, заметьте, тоже опубликован на русском языке. Но это ровным счётом ничего не значит, поскольку никакой угрозы белорусскому языку не существует – он защищён всей мощью белорусской конституции.

Да и не следует думать, что существует падение интереса к белорусскому языку. Он преподается в школах и входит в курс обязательной школьной программы, по свободному выбору родителей дети могут учить этот язык совершенно беспрепятственно. Родной язык – это тот, который усваивается от родителей. Цифры, которые приводятся в социологическом исследовании, говорят нам о том, что ещё большее количество родителей в Беларуси начали разговаривать на русском языке. Языковая среда русского языка расширилась. Лукашенко сейчас модно обвинять в «шалёнай беларусiзацыi» (бешеной белорусизации), но это явная натяжка. Публичная сфера применения белорусского языка достаточно узкая. По данным администрации президента Беларуси, не более 3% жителей республики используют его в обыденном общении, это ничтожная цифра. Даже если какие-то усилия властями и предпринимались, за что я бы не поручился, то они не дали существенного результата. Эти цифры так бы и пылились на полках, но тут начались в стране проблемы с деньгами. Поэтому тему актуализировали, в расчёте, что эта информация, гипотетически, поможет отбить множащиеся упрёки в лояльном отношении белорусских властей к бандеровщине и прочей русофобии. Особенно перед скорой поездкой белорусского лидера в город, где его встретят люди, знающие прикуп», - иронично заметил политолог.

Ранее Зимовский рассказал НСН, зачем в Белоруссии меняют телевизионный контент. По словам политолога, с 1 декабря прошлого года действует законодательная норма, по которой 30% телепередач на каждом местном телеканале должен составлять контент белорусского производства, но на текущий момент местные телевизионщики не в состоянии наполнить своим контентом ни один полноценный телеканал.