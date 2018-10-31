Мюнхенская конференция превратила Минск в центр мировой политики

В Минске стартовала Мюнхенская конференция по безопасности. Участие в форуме принимают больше ста человек, это представители международных организаций. Участники обсуждают пути разрешения региональных конфликтов, вопросы энергетической и транснациональной безопасности, экономическую ситуацию в восточной Европе. Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности продлится в Минске до 1 ноября.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал о вопросах, которые будут подниматься лидерами стран на Мюнхенской конференции.
«Приехал премьер-министр Молдавии, премьер-министр Армении, руководитель ОБСЕ и, конечно, Лукашенко как мировой лидер принимает участие, выступает на конференции. Она ориентирована на вопросы безопасности, в том числе европейской. Но сейчас такая обстановка, что единственным гарантом европейской безопасности является Российская Федерация. То есть от ее позиции зависит, будет ли размещаться оружие в Польше или Румынии, будет ли наращиваться военное присутствие России в Калининградской области, может быть даже в Белоруссии. Поэтому Россия будет незримо на этой конференции присутствовать», - заявил он.
Собеседник НСН сообщил о судьбоносном значении мероприятия для Минска и Белоруссии в целом. Он напомнил о его важности в культурно-политическом и образовательном плане, особенно для престижа страны.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск станет самым надёжным партнёром Вашингтона, даже в ущерб собственным интересам. Политолог предположил, что возлагать особые надежды на развитие белорусско-американских отношений в свете слов Лукашенко не стоит. По его мнению, такие же тёплые слова президент сказал бы любому гостю.