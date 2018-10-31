Мюнхенская конференция превратила Минск в центр мировой политики

Эксперт по Белоруссии рассказал НСН о важности этого мероприятия для престижа страны.

В Минске стартовала Мюнхенская конференция по безопасности. Участие в форуме принимают больше ста человек, это представители международных организаций. Участники обсуждают пути разрешения региональных конфликтов, вопросы энергетической и транснациональной безопасности, экономическую ситуацию в восточной Европе. Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности продлится в Минске до 1 ноября.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал о вопросах, которые будут подниматься лидерами стран на Мюнхенской конференции.

«Приехал премьер-министр Молдавии, премьер-министр Армении, руководитель ОБСЕ и, конечно, Лукашенко как мировой лидер принимает участие, выступает на конференции. Она ориентирована на вопросы безопасности, в том числе европейской. Но сейчас такая обстановка, что единственным гарантом европейской безопасности является Российская Федерация. То есть от ее позиции зависит, будет ли размещаться оружие в Польше или Румынии, будет ли наращиваться военное присутствие России в Калининградской области, может быть даже в Белоруссии. Поэтому Россия будет незримо на этой конференции присутствовать», - заявил он.

Собеседник НСН сообщил о судьбоносном значении мероприятия для Минска и Белоруссии в целом. Он напомнил о его важности в культурно-политическом и образовательном плане, особенно для престижа страны.

«Это очень важное для Беларуси и очень широко растиражированное мероприятие, которое имеет для Минска судьбоносное значение. Оно позиционируется как прорыв, местная пресса пишет, что в городе собрались мировые лидеры для обсуждения мировой повестки дня. Стоит порадоваться за Беларусь, что ей удалось на своей территории организовать эффективную переговорную площадку. Будет много экспертов, много интересных людей. Гостей пригласят пообщаться с белорусским лидером, возможно, обсудить вопросы кулуарно, во всяком случае, освещение будет надлежащее, а о результатах можно будет узнавать из комментариев причастных лиц, гостей и так далее. Но, повторю, Россия там будет невидимо присутствовать в каждом выступлении», - отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск станет самым надёжным партнёром Вашингтона, даже в ущерб собственным интересам. Политолог предположил, что возлагать особые надежды на развитие белорусско-американских отношений в свете слов Лукашенко не стоит. По его мнению, такие же тёплые слова президент сказал бы любому гостю.



