Слова Лукашенко о партнёрстве с США назвали проявлением гостеприимства

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Александр Зимовский объяснил НСН, почему Минск и Вашингтон вряд ли станут надёжными партнёрами в политическом плане.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск станет самым надёжным партнёром Вашингтона, даже в ущерб собственным интересам. С таким заявлением он выступил в ходе встречи с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом, сообщает информационное агентство «Белта».

«Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надёжными, честными и искренними партнёрами. По крайней мере, если мы договоримся, и в Беларуси что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним», — пообещал белорусский лидер.

Однако возлагать особые надежды на развитие белорусско-американских отношений в свете слов Лукашенко не стоит, заявил в эфире НСН политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский. По его мнению, такие же тёплые слова президент сказал бы любому гостю. Именно поэтому России не следует воспринимать этот шаг Минска как поворот в сторону США.

«Я бы не назвал слова Лукашенко выпадом [в сторону России], это скорее реверанс, политес, желание понравиться. Оно присуще малым странам и вполне объяснимо. К тому же, Александр Григорьевич очень гостеприимный человек, и любому гостю он всегда говорит, что Беларусь будет наивернейшим союзником, партнёром и вообще лучшим другом. И не важно, кто приезжает — это мог быть Муаммар Каддафи когда-то, а теперь представитель Госдепартамента США, а до этого — Владимир Владимирович Путин. С точки зрения законов гостеприимства это совершенно не важно. Главное сказать приятное гостю», — поделился Зимовский.

В действительности же отношения между странами далеко не так радужны, как хотелось бы Лукашенко.

«Дело в том, что на высшем уровне отношения Беларуси и США не очень хорошие, потому что, фигурально выражаясь, мы находимся для Штатов в “федеральном розыске” по обвинению в преступлении против демократии. Причём, это официальная бумага, её недавно продлил Трамп. Так что, говорить, что мы очень надёжные партнёры для Америки, очень громко: для белорусов это прозвучит преувеличением или авансом», — заметил политолог.

Примечательна и фигура адресата слов белорусского президента. Как отметил собеседник НСН, этот представитель американского Госдепартамента славится своей репутацией мастера бархатных революций, что должно настораживать белорусское руководство.

«Что касается Митчелла, с которым встречается Лукашенко, это специалист по организации бархатных революций и майданов. Американцы проводят стандартный зондаж, присматриваются. Вспомним, что Янукович встречался с Нуланд, а через три-четыре месяца он оказался в Ростове. Поэтому я бы не стал возлагать больших надежд на эту встречу Лукашенко с Митчеллом и на огромные перспективы белорусско-американского взаимодействия. Они в экономическом плане нормальные, но что касается политического доверия, оно между странами отсутствует напрочь», — заключил Зимовский.

Напомним, Александр Лукашенко нередко выступает с громкими заявлениями. В начале недели он призвал украинский, белорусский и русский народы к совместному разрешению конфликта на юго-востоке Украины. Однако по мнению Александра Зимовского президента Белоруссии и сам не верит в собственные слова. Читайте об этом подробнее в материале НСН.