Политологи не верят в опрос ВЦИОМ о явке избирателей

Политолог в эфире НСН заметил, что избиратели декларируют готовность прийти на выборы, но это не значит, что они придут.

Согласно новому опросу ВЦИОМ, 71% россиян намерены принять участие в президентских выборах в марте 2018 года. В декабре прошлого года такой ответ давали 63% респондентов. Еще 10% опрошенных заявили, что скорее примут участие в выборах. Лишь 3% респондентов заявляют, что точно не пойдут голосовать, столько же — что скорее не сделают это. Пока не приняли решение о своем участии в выборах 11% опрошенных.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН усомнился в результатах опроса.

«Кампания началась, появились новые кандидаты. Обычно в ходе предвыборной кампании, если она проходит без скандалов, по мере погружения избирателей в предвыборный контекст, они начинают больше декларировать готовность прийти на выборы. Но это не значит, что они придут», - отметил он.

При этом эксперт признает, что привлечь интерес к этим выборам удалось.

«Удастся ли его сохранить ко дню выборов, я не знаю. Динамика достаточно высокая. У нас стандартная явка на выборах президента – это от 60% и выше. Думаю, в реальности где-то так, ближе к 70% и получится. Пока, по тому, как идет, 65% примерно», - заключил собеседник НСН.

Ранее Алексей Чеснаков в эфире НСН предположил, что рост интереса к выборам объясняется появлением новых кандидатов, однако в целом выборы станут референдумом доверия первому лицу.