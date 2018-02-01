Новые кандидаты раскачали интерес к выборам президента до 70%

Алексей Чеснаков в эфире НСН заявил, что новые лица в списках кандидатов заставили избирателей пристальнее следить за выборами.

Опрос, проведенный ВЦИОМ в конце января, показал, что в настоящее время 71% россиян намерены принять участие в выборах главы государства в марте 2018 года. Такое количество из числа опрошенных заявили, что «точно пойдут» голосовать. Этот показатель растет с декабря прошлого года: если в декабре соответствующий ответ давали 63% респондентов, то в начале января 2018 года — уже 67%. Еще 10% опрошенных заявили, что скорее примут участие в выборах. Лишь 3% респондентов заявляют, что точно не пойдут голосовать, столько же — что скорее не сделают это. Пока не приняли решение о своем участии в выборах 11% опрошенных.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире НСН предположил, что увеличивающийся интерес к выборам связан с появлением новых кандидатов, однако в целом выборы станут референдумом доверия первому лицу.

«Идет избирательная кампания и увеличивается количество избирателей, которые узнают о предстоящих выборах, делая свой выбор в пользу того или иного кандидата. То есть играет роль фактор информативности. Другой фактор — драматургический. Люди видят, что избирательная кампания становится более интересной, так как появились новые кандидаты. В результате люди начинают более пристально следить за происходящим. Третье — это рациональный выбор. Избиратели начинают понимать, что кампания представляет из себя референдум доверия первому лицу и воспринимают участие в подобном референдуме как важный шаг по поддержке этого первого лица», — сказал политолог.

Исследование ВЦИОМ также выявило, что если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то порядка 70% (69,9%) опрошенных отдали бы свои голоса за Владимира Путина. В начале января за действующего президента проголосовал бы 73,8% респондентов. Бизнесмена, кандидата КПРФ Павла Грудинина готовы поддержать 7,2% россиян, лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,9%, телеведущую, выдвинутую партией «Гражданская инициатива» Ксению Собчак — 1,2%. За основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского проголосовали бы 0,9% респондентов, а за главу Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 0,3% .