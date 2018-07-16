Скрипали и выборы Трампа. Лондон ищет совпадения «российскому следу»

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Дело об отравлении Скрипалей в Великобритании связали со «вмешательством» России в выборы президента Соединенных Штатов два года назад.

В Лондоне связали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери со «вмешательством» России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Как пишет The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании и США, к отравлению россиян нервно-паралитическим веществом «Новичок» могут быть причастны сотрудники ГРУ. Ранее американская сторона предъявила заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российской разведки в рамках «российского дела».

Что касается отравления в Солсбери в марте этого года, то сейчас следователи в Великобритании устанавливают личности разведчиков, которые якобы могли организовать атаку на Скрипалей. Издание пишет, что перед высылкой российских дипломатов из нескольких стран в марте британская сторона предоставила другим государствам якобы имеющиеся свидетельства, что эксперты по кибероперациям ГРУ взломали почтовые ящики дочери Скрипаля в 2013 году, передает РЕН ТВ. При этом, Лондон не исключает, что к инциденту могут быть причастны сотрудники других ведомств, пишет Газета.ру.

Напомним также, в начале июня в пригороде Солсбери - городе Эймсбери британцы вновь сообщили об отравлении нервно-паралитическим веществом и не исключили причастность РФ к инциденту. Пострадавшими оказались 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Женщина через некоторое время умерла в больнице.

Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире НСН назвал очередные обвинениях против России поводом для срыва предстоящего 16 июля саммита между Россией и США.

«Эти заявления направлены на то, чтобы сорвать встречу Трампа и Путина. Они все это опубликовали 4 июля, в день независимости США, за 14 дней до саммита. Скрипалей отравили за 14 дней до выборов президента РФ. Они уже даже в этом повторяются: очередные двое британских подданных сами из Эймсбери, но якобы в пятницу были в Солсбери, где в парке "негодяи-русские" оставили контейнер с новичком. Если раньше русские травили своих, то сейчас замахнулись на святое, на подданных Ее Величества. Какая встреча-то может быть вообще? Санкции надо снова вводить», - отметил эксперт.

Разработчик всех технологий уничтожения химоружия в РФ, бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин в эфире НСН не исключил, что Лондон намерен обвинить Россию в потере контроля над нервно-паралитическими веществами.

«В марте Тереза Мэй выдвигала свои обвинения. Она их как сформулировала: “либо Россия применила химоружие, либо она потеряла контроль”. В данном случае будет пробиваться линия, что Россия потеряла контроль над химическим оружием, а это последствия беспечного и преступного поведения России», - отметил эксперт.

Одну из версий произошедшего в Эймсбери озвучил брат пострадавшего мужчины Мэттью Роули, передает ТАСС. По его словам, вещество, которым отравились британцы, находилось во флаконе из-под духов. Роули также рассказал, что у него состоялся разговор с братом, после которого он всерьез обеспокоился о состоянии здоровья брата. Ранее в Скотланд-Ярде заявили об обнаружении в доме Роули «бутылки» со следами нервно-паралитического вещества, а затем было собрано еще более 400 вещей, которые объявлены вещдоками в рамка расследования инцидента. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения в очередном инциденте, заявляя об антироссийской провокации Лондона, пишут Известия.