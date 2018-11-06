Лукашенко сравнили с флюгером на ветру в деле о российской базе в Белоруссии

Президент Академии реальной политики в эфире НСН заявил, что высказывания Александра Лукашенко говорят лишь о его сиюминутных желаниях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимости в российской военной базе на территории страны нет. По его мнению, армия способна противостоять любой агрессии, но если бы необходимость была, то Минск обратился бы за помощью к Москве.

Отметим, Россия и Белоруссия вели переговоры о создании военной базы. Но еще три года назад Александр Лукашенко попытался расставить все точки над i, заявив, что размещение российской авиабазы с военной точки зрения не нужно ни одной стране. По мнению президента Белоруссии, шумиху вокруг этой политической темы раздули СМИ.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов заявил в эфире НСН, что слова белорусского лидера не говорят ни о чем, и он может в скором времени поменять решение на противоположное (слушайте аудио).

«Лукашенко постоянно лавирует между двумя полюсами силы, между Западом и Востоком, ориентируясь на самую ближайшую перспективу, то, что ему видится из его мышиной норки. Если ему в данный момент понадобились какие-то преференции от Запада, от США, он встречался с американскими аналитиками, вот он и делал реверанс в их адрес. То, что он способен мгновенно, как флюгер на ветру, поворачиваться в любую сторону, куда дует ветер, это известно. Его заявление ничего не означает. Ему что-то нужно от американцев. Если они ему это дадут, то он это возьмёт, а потом будет думать, что ему выгоднее в следующий момент. Если ему окажется выгодно дать согласие на размещение российской военной базы — он его даст», — заявил он.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением о введении совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбасс. Как сообщает РИА Новости, при этом он выразил готовность Минска взять на себя контроль над российско-украинской границей, а также сопровождение выборов в Донбассе.