Куликов опроверг свою причастность к заявлению о побеге Гуцериева

Ведущий программы «Право знать» Дмитрий Куликов в эфире НСН заявил, что никогда не комментировал судьбу акционера Михаила Гуцериева.

Представители основателя и основного владельца акций группы «Сафмар» Михаила Гуцериева опровергли информацию о якобы его побеге из России. В официальном сообщении ПФГ „Сафмар“ назвали сложившуюся ситуацию заранее спланированной травлей бизнес-конкурентов. Отмечается, что для тиражирования фейковой информации были привлечены «продажные журналисты».

Первым сообщение об отъезде Гуцериева опубликовал Telegram-канал «Незыгарь». Затем Ксения Собчак сделала репост записи «Из окружения Гуцериева сообщают, что он решил на время покинуть Россию» в своем аккаунте. Через некоторое время данное сообщение было удалено. Однако информация стала молниеносно распространяться по Сети. Параллельно ряд СМИ обвинил ведущего программы «Право знать» Дмитрия Куликова и гостя программы Игоря Виттеля в распространении этой информации в эфире федерального канала.

В свою очередь, ведущий программы «Право знать» Дмитрий Куликов в эфире НСН обвинил СМИ в распространении слухов. Журналист посоветовал подробнее ознакомиться с выпуском программы, которая доступна на официальном сайте, и удостовериться, что эта информация – ложь.

«У вас есть официальное заявление пресс-службы? Я в программе «Право знать», ведущим которой я являюсь, не сделал ни одного утверждения касательно каких-либо действий господина Гуцериева. Более того, я призвал господина Виттеля эту дискуссию прекратить, поскольку она не имеет отношения к делу. Вы это легко может установить, если посмотрите на сайте программы этот отрезок передачи. Я считаю, что там распространены сведения, не соответствующие действительности. Я говорю о публикациях, которые есть в интернете. Я не собираюсь предпринимать никаких действий. Достаточно того, что я вам сообщил: распространенная информация в интернете не соответствует действительности в части, касающейся меня лично. Поскольку я не совершал никаких действий в ходе программы, которые бы касались или как-то комментировали возможную судьбу, действия, решения господина Гуцериева», - объяснил Куликов.

В настоящее время руководство группы «САМФАР» настаивает на публичных извинениях журналистов, которые, по их утверждению, распространили ложные сведения. Отмечается, что претензии у компании к экс-кандидату в президенты и журналисту Ксении Собчак, ведущему программы «Право знать!» Дмитрию Куликову и участнику этой программы Игорю Виттелю. В противном случае «САМФАР» будет вынуждена обратиться в суд, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на официальное сообщение компании.

Отмечается, что в результате новостей о якобы побеге Гуцериева из страны, был нанесен ущерб деловой репутации не только акционера, но и была предпринята попытка дискредитации российских властей.