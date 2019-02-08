Гуцериев и Запашный оставили свой скандал в прошлом

Директор Большого Московского государственного цирка рассказал НСН, что инцидент с Гуцериевым постепенно «сошел на нет».

Во время декабрьского заседания Совета при президенте по культуре и искусству Эдгард Запашный назвал неприемлемым открытие бизнесменом Михаилом Гуцериевым стационарной площадки канадского Cirque du Soleil в Сколково в 2019 году. По его словам, вместо этого средства можно было бы вложить в развитие российского цирка. Президент РФ Владимир Путин согласился, что «распахивать ворота так уж не стоит» и пообещал разобраться в ситуации.

Позже Cirque du Soleil обвинил директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного в том, что он не проверил факты перед тем, как произнести речь перед президентом РФ, а группа «Сафмар» Михаила Гуцериева назвала слова Запашного бредом и больной фантазией, поскольку отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных.

Между сторонами произошёл устный скандал, каждый его участник обвинял другого во лжи и клевете и требовал принести извинения. Однако с начала 2019 года эта тема перестала упоминаться в СМИ, и НСН решила выяснить у непосредственного участника этого инцидента, в какой стадии находится конфликт.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в разговоре с НСН заявил, что скандал утих, и никто из приближенных Михаила Гуцериева, ни он сам его не беспокоили. Запашный выразил надежду, что его позицию поняли правильно.

«Не хочу эту тему будоражить, произошло обыкновенное затишье, никаких разговоров, никаких переговоров. У меня с Гуцериевым не было никакого ни личного контакта, ни косвенного. Я надеюсь, что меня услышали, что здравомыслие победило, что я отстаиваю не какие-то личные интересы, а интересы национальной культуры. Вот и все», - рассказал он.

Ранее сообщалось о том, что семью Запашных заподозрили в отмывании бюджетных денег. Как сообщал сам Эдгар Запашный, обвинения были связаны со скандалом, возникшими на фоне разбирательств с Cirque du Soleil.