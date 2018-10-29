Кравчук заявил о желании посмотреть фильм о Горбачёве. Но не в Москве

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Первый президент Украины в эфире НСН рассказал, почему на Западе уважают Михаила Горбачёва.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв посетит в Москве премьеру фильма «Знакомьтесь, Горбачёв» о себе, которая пройдёт 8 ноября. Это документальный фильм немецкого кинорежиссёра Вернера Херцога. Он основан на личных интервью британского документалиста Андре Сингера с советским лидером. Стоит отметить, что Горбачёв готов прийти на премьерный показ даже в том случае, если ему придётся выходить из больницы. Об этом рассказала продюсер картины Светлана Палмер. Кроме того, на показ пригласили журналистов и послов других стран, сообщают РИА Новости.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН отметил, что и сам не прочь посмотреть документальный фильм о Горбачёве.

«Я не знаю, возможна ли моя поездка в Москву в силу обстоятельств. Если в Белоруссии или ещё где-то будет, я, конечно, хотел бы его посмотреть», - заявил НСН Кравчук.

По словам первого президента независимой Украины, в Германии, где создавался фильм, очень хорошо относятся к Горбачёву.

«Германия вообще должна быть благодарна Горбачёву, потому что вывод советских войск, объединение Германии – всё это связано с политикой Горбачёва. Он Европе помог сделать всё для того, чтобы Германия объединилась. На Западе он пользуется большим авторитетом. Отношение к Горбачёву на Западе и в России диаметрально противоположные», - подчеркнул собеседник НСН.

При этом у самого Леонида Кравчука отношение к Горбачёву двойственное.

«Я оцениваю Горбачёва противоречиво. Объявление перестройки, гласности, те шаги, которые были сделаны непосредственно Горбачёвым, позволили в рамках СССР развивать демократические направления. Благодаря этому, на Украине были созданы национальные движения, которые привели к созданию независимого государства. При этом я отрицательно отношусь к Горбачёву, потому что у него философия политики и мысли империалистическая. Он одобрил аннексию Крыма (на Украине воссоединение полуострова с Россией считают аннексией – примечание НСН), фактически ничего не сказал плохого о войне на Донбассе. В этом плане для меня Горбачёв, как и все лидеры в СССР и после СССР - они все были империалистического мышления и придерживались точки зрения не отпустить в свободное плавание Украину, обнять её так, чтобы она не выдержала. Эта политика относится и к Горбачёву. Но к нему лично я не имею каких-то негативно-враждебных отношений», - заключил в эфире НСН Кравчук.

Стоит отметить, что в фильме Михаил Горбачёв рассказывает о последних днях у власти и о своём видении некоторых современных политических событий. Как рассказал режиссёр картины, во время съёмок у них сложились хорошие отношения с президентом СССР, поскольку тот понимал, что Сингер интересуется им как человеком.