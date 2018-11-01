Косачёв: РФ не примет менторский тон Великобритании

ФОТО: Константин Косачёв // council.gov.ru

Сенатор в эфире НСН подчеркнул, что разговор между Москвой и Лондоном возможен исключительно на равных.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил России «очень высокой ценой», если она не прекратит действия, подобные событиям в 2008 году в Грузии, в 2014 году в Крыму, а также кибератакам и «нападению с применением химического оружия в Солсбери», которые якобы осуществляла Москва. С таким заявлением глава МИД выступил в исследовательском институте 31 октября. В то же время он подчеркнул, что Лондон хотел бы вернуть РФ в «основанную на правилах международную систему», сообщают РИА Новости.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН заявил, что Великобритания не может иметь монопольное право на установление правил международных отношений.

«Хант говорит, что Россия должна вернуться в систему установленных правил. В этой цитате проявляется маниакальное стремление Запада навязать миру не единую общепринятую систему международно-правовых договорённостей, зафиксированных в Уставе ООН, а некие правила определённой группы государств. Они выгодны этой группе стран, но которые совершенно точно не отвечают интересам коллектива. Признавать за Великобританией или кем бы то ни было ещё монопольное право на установление правил ни в коем случае нельзя, ну а обсуждать, чьи действия соответствуют или не соответствуют международному праву, мы, разумеется, готовы. Но разговор может быть только на равных», - подчеркнул сенатор.

По словам Константина Косачёва, РФ не будет принимать менторский тон Лондона.

«Мы можем предъявить Великобритании очень большой набор претензий, связанных с нарушениями странами Запада основополагающих норм международного права: нынешняя ситуация в Сирии, ситуация в Ираке, Ливии, бывшей Югославии, большое число случаев, связанных с нарушением прав человека. Принимать менторский тон от тех, кто давно нарушает международные правила, мы не будем», - заключил в эфире НСН Косачёв.

Ранее заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН предположил, что заявление главы МИД Великобритании связано с нежеланием Лондона принимать самостоятельную внешнюю политику России.