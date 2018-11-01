Дипломат: Россия уже привыкла к британским угрозам

В Дипакадемии рассказали НСН, что Россия вряд ли будет как-то реагировать на выпады главы британского МИД.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил о желании вернуть Россию в международную систему, основанную на правилах. С такими словами он выступил вечером 31 октября во время выступления в исследовательском институте. В то же время глава внешнеполитического ведомства пообещал, что цена для РФ будет очень высокой, если Москва продолжит некорректные по мнению Лондона действия.

«Мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией по сравнению с теми, которые были во времена бывшего СССР, но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 – в Крым, были кибератаки и нападение с применением химического оружия в Солсбери (во всех этих событиях Великобритания винит РФ – НСН)», - отметил Хант.

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН предположил, что претензии связаны с нежеланием Лондона принимать внешнеполитическую позицию Москвы.

«Заявлений со стороны Великобритании в последнее время достаточно много на разные темы, связанные с тем, что Россия ведёт слишком самостоятельную внешнюю политику. Такая позиция России не очень приятна некоторым, в частности Джереми Ханту. Их не устраивает сильная и уверенная Россия. Им нужна Россия, которая играла бы подчинённую роль. Великобританию не устраивает позиция России по многим вопросам, в том числе по Сирии, наше многоплановое поведение», - считает профессор.

В то же время Иван Сурма напомнил, что РФ неоднократно сталкивалась с подобными угрозами со стороны стран Запада.

«Россия привыкла к такому. Я не помню, чтобы мы в последнее время как-то очень уж реагировали на такие вещи. Мы как-то выстояли, более того, получили определённые преференции, я имею в виду, что обратили внимание на внутренние возможности и ресурсы, часть отраслей стала подниматься. Мне кажется, что ряд заявлений укладывается в общую канву и ряд внешнеполитических процессов, в которых Великобритания вместе с США выстраивает свои внешнеполитические интересы. Можно и серьёзно относиться. Серьёзные слова будут восприниматься в русле антироссийской санкционной политики, которую они попытаются дальше продолжить», - заключил в эфире НСН Сурма.

Напомним, Великобритания считает аннексией воссоединение Крыма с Россией, а также обвиняет РФ во вторжении в Грузию в конфликте с Южной Осетией.Также Лондон обвинил Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим газом «Новичок» в Солсбери. Ответственность за инцидент на Россию возложили ещё до проведения расследования. В РФ эти обвинения неоднократно отвергали.