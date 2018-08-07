Косачёв рассказал об обещании американского сенатора по итогам встречи в Москве

Глава комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН пояснил, что лично не сможет поехать в Вашингтон по приглашению Рэнда Пола из-за санкций.

Российских членов комитета Совета Федерации по международным делам пригласили с визитом в Вашингтон. С такой идеей выступил сенатор США Рэнд Пол по итогам встречи с парламентариями из РФ. Он также назвал состоявшийся разговор отличным и пообещал его и дальше развивать. При этом во время самой встречи сенатор рассказал о стремлении США к расширению диалога с Москвой.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН напомнил, что сам он посетить Вашингтон не сможет, так как находится под санкциями. Сенатор предположил, что приглашение со стороны Пола поможет выйти на боле масштабные соглашения.

«С сенатором Полом мы сумели обменяться информацией, многое для сенатора Пола было новым, он от нас узнал о неоднократных попытках российской стороной возобновить диалог в новых условиях. Самое главное – он обещал инициировать дискуссии в комитете по международным делам, чтобы диалог хотя бы по линии профильных комитетов возобновить. С этой целью Пол пригласил в Вашингтон делегацию членов Совета Федерации. Мы, возможно, таким предложением воспользуемся. Возможно, мы выйдем и на договорённости и более масштабные, например, совместные заседания комитетов по международным делам. Если такая договорённость будет реализована, её нужно будет реализовывать на территории третьей страны», - пояснил в эфире НСН сенатор.

По словам Константина Косачёва, поездка в Россию – инициатива самого Рэнда Пола.

«Мы неоднократно направляли американским коллегам приглашения посетить Россию, ни одно из этих приглашений не реализовано. Видимо, американцам пока боязно, поэтому они приезжают в Россию по собственной инициативе. Разумеется, она была проработана, согласована Советом Федерации», - сказал собеседник НСН.

При этом Константин Косачёв подчеркнул, что второй приезд делегации из США в Россию свидетельствует об отсутствии «монолитной» позиции в Конгрессе.

«Увы, по инициативе американской стороны диалог не реализован уже на протяжении нескольких лет. Мы видим какие-то отдельные изменения в прежде монолитной позиции американского Конгресса. За последний месяц уже второй раз американские сенаторы приезжают в Москву. Это хороший признак. Это значит, что ситуация не столь однородна, как её хотели бы представить записные русофобы в Конгрессе. Плохая новость в том, что те, кто всё-таки решается на диалог с Россией, представляют меньшинство в этом Конгрессе, возможно, даже представляют только сами себя: они приезжают в Москву в личном качестве, без полномочий на какие-то официальные переговоры. Но это не значит, что диалог теряет смысл», - заключил в эфире НСН Косачёв.

О желании провести встречу «со всеми комитетами» на нейтральной стороне также заявил Рэнд Пол, сообщает RT. В июле группа американских сенаторов уже приезжала в Россию. Сначала парламентарии посетили Санкт-Петербург, потом приехали в Москву, где провели встречи с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.