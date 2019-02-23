Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России рассказал НСН, для чего США пытаются добиться кровопролития на границе Венесуэлы и Колумбии.

Войска Венесуэлы переброшены на границу с Колумбией на фоне попыток оппозиции начать поставки через границу американской гуманитарной помощи. По сообщению в официальном Twitter командования венесуэльской армии, действующий президент Николас Мадуро приказал «защитить мир после закрытия границы». Каракас категорично не принимает медикаменты и продовольствие из Колумбии. Власти Венесуэлы опасаются скрытой попытки свергнуть Николаса Мадуро.

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин в беседе с НСН заявил, что напряженность на колумбийской границе создана США с целью получения контроля над венесуэльской нефтью.

«Велика вероятность того, чтоб будет вооруженный конфликт. Нынешний состав руководства США настроен на то, чтобы поставить под контроль нефтяные ресурсы Венесуэлы», - заявил собеседник НСН.

По мнению Александра Чичина, конфликт на границе с Колумбией – третья фаза американской интервенции.

«Первая фаза – самопровозглашение Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, вторая – призыв к военным о его поддержке. Напомню, на сторону Гуайдо, которого Мадуро называет клоуном, перешли всего шесть офицеров. Третья фаза – уже самая ожесточенная. Все идет к созданию американцами предлога, чтобы применить силу. Понятно, что США не получит никакого международного одобрения своим действиям, но они никогда в этом не нуждались», - отметил эксперт.

Он провел параллель с операцией США по свержению законного президента Панамы, генерала Мануэля Норьеги в 1989 году.

«Если США попытаются действовать аналогичным способом, они превзойдут себя в плане вероломности. Поэтому применения армии они не допустят. Сейчас на границе неспроста сосредоточены международные силы – приехали президенты Парагвая, Чили, Колумбии, главнокомандующий Южной группы войск США адмирал Фейдер. Идет подготовка колумбийских отрядов боевиков, натасканных американскими военными. На границе с Венесуэлой именно они создадут массовое кровопролитие, которое позволит американцам использовать эти события как предлог для международной дискредитации Николаса Мадуро и дальнейших шагов по смене власти в Венесуэле», - предположил Александр Чичин.

Ранее главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в интервью НСН заявил о политическом бессилии самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.