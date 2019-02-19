«Бутерброд от США или потерять всё». Трамп поставил военных Венесуэлы перед выбором

В эфире НСН эксперты рассказали о противостоянии лидера венесуэльской оппозиции и действующего главы страны, а так же об их шансах.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к военным и чиновникам Венесуэлы с призывом отказаться от поддержки действующего президента страны Николаса Мадуро. Американский лидер заявил, что в случае отказа принять предложение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо об амнистии, они могут «потерять все». Трамп добавил, что представители Венесуэлы не могут отказаться от выбора «с которым они столкнулись». Кроме того, глава Белого дома добавил, что при отказе военных и чиновников Венесуэлы от предложения Гуайдо, они не смогут рассчитывать на «легкий выход» и «безопасное пристанище».

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин в эфире НСН рассказал о беспомощной позиции главы венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.

«Ситуация показала, что никаких реальных рычагов (давления на ситуацию) у самого Гуайдо нет. Если только ему не даст рычаги администрация США, он никак действовать не сможет. Его поддерживает слишком мало людей и не поддерживает армия. Армия Венесуэлы верна Конституции», — уверен эксперт.

Действительно, бессилие Гуайдо можно увидеть невооруженным глазом. Потому как даже в условиях серьёзнейших экономических проблем в стране, армия и население всё же выбирают жизнь и Мадуро, а не американский бутерброд Гуайдо. Об этом заявил в эфире

«Если выбирать между жизнью и бутербродом, то будут выбирать жизнь. А для её защиты нужно современное оружие. Я думаю, здравомыслящие люди так к этому отнесутся. Дело в том, что Мадуро — объект атаки. И внешних сил, американцев, в первую очередь, а во-вторых, тех, кто внутри является его противником в силу целого ряда соображений, в первую очередь, корыстных», — рассказал Травкин.

Напомним, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что Николас Мадуро не пользуется достаточной поддержкой военных, поэтому в случае применения силы против своих политических противников он потерпит поражение.