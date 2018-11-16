Пятница
16 ноября
USD 66.62
EUR 75.54
Политика

Клинцевич рассказал, как Россия проигрывает в информационной войне

16 Ноября 2018 в 15:49
Клинцевич рассказал, как Россия проигрывает в информационной войне

Сенатор заявил НСН, что многие недружественные жесты в отношении России стали следствием масштабной информационной войны, которая ведётся на Западе.

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. Это стало прямым следствием информационной войны, которая ведётся против России Западом, заявил в пресс-центре НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это немыслимо, чтобы цивилизованный мир так себя вёл. Всё это направлено на нас. А в любой разведывательной службе есть подразделения, ответственные за проведение психологических операций. И они проводятся тонко, жёстко в отношении России. Притом формируются [идеи] и кодируется население там, за рубежом», — заявил сенатор.

При этом он отметил, что информационных ресурсов России не достаточно, чтобы бороться с деятельностью противников страны.

«Мы не можем соревноваться с этим колоссальным информационным ресурсом. То, что мы с вами даём, могут несколько миллионов прочитать, а то, что дают они — читают миллиарды», — заключил Клинцевич.

Ранее в эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв назвал решение Генассамблеи ООН по Крыму рутиной, которая не возымеет никакого политического эффекта.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.