Клинцевич рассказал, как Россия проигрывает в информационной войне

Сенатор заявил НСН, что многие недружественные жесты в отношении России стали следствием масштабной информационной войны, которая ведётся на Западе.

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. Это стало прямым следствием информационной войны, которая ведётся против России Западом, заявил в пресс-центре НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это немыслимо, чтобы цивилизованный мир так себя вёл. Всё это направлено на нас. А в любой разведывательной службе есть подразделения, ответственные за проведение психологических операций. И они проводятся тонко, жёстко в отношении России. Притом формируются [идеи] и кодируется население там, за рубежом», — заявил сенатор.

При этом он отметил, что информационных ресурсов России не достаточно, чтобы бороться с деятельностью противников страны.

«Мы не можем соревноваться с этим колоссальным информационным ресурсом. То, что мы с вами даём, могут несколько миллионов прочитать, а то, что дают они — читают миллиарды», — заключил Клинцевич.

Ранее в эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв назвал решение Генассамблеи ООН по Крыму рутиной, которая не возымеет никакого политического эффекта.