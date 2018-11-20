Клинцевич обвинил сенаторов США в дискриминации по национальному признаку

Сенатор в эфире НСН разглядел открытую русофобию в призывах законодателей не допустить избрания россиянина на пост главы Интерпола.

Четверо американских сенаторов выступили против избрания российского генерал-майора Александра Прокопчука главой Интерпола. Такую позицию они направили в администрацию президента США. Они утверждают, что избрание Прокопчука на должность главы организации можно сравнить с лисой, которую запустили в курятник. Более того, Литва пообещала выйти из Интерпола, если Прокопчука изберут.

в эфирепосчитал подобные заявления открытой русофобией

«Это дискриминация по национальному признаку, это нарушение всех международных правил. Это бесцеремонно, это открытая русофобия! Подобные действия русскому генералу авторитет только поднимут. Что касается самого голосования, то с учётом давлений, которые осуществляют США, это может повлиять на выборы. Это всё политически смотивированно и недопустимо в такой организации. Должен быть здравый смысл, ведь опыт правоохранительной системы России может быть использован в борьбе с терроризмом, коррупционными схемами. Это могла быть серьёзная поддержка и рост авторитета Интерпола», - заключил в эфире НСН Клинцевич.

Стоит отметить, что в Кремле позицию сенаторов США посчитали наглядным примером давления и вмешательством в выборы главы Интерпола. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также призвал дождаться выборов.