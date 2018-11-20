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В Совфеде призвали ЕС не лезть в спор по Азовскому морю

20 Ноября 2018 в 09:24
В Совфеде призвали ЕС не лезть в спор по Азовскому морю

Первый зампред комитета СФ по международным делам в эфире НСН напомнил Брюсселю, что спор касается двух суверенных государств.

Евросоюз пригрозил России «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море. С такими словами выступила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во время пресс-конференции в Брюсселе. По её словам, это вопрос, над которым Европа будет продолжать работать «с полной решимостью», поскольку ситуация «наносит вред не только украинской экономике, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в эфире НСН, что вмешательство Брюсселя в данный вопрос непонятно, так как ни Россия, ни Украина не входят в состав Евросоюза (слушайте аудио).

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«Во-первых, это не дело Европейского союза. Я хочу сказать, что Россия — не член ЕС. Как мне известно, и Украина пока не является членом ЕС. Поэтому вмешиваться Евросоюзу в данный спор между Россией и Украиной вообще не имеет никакого смысла, потому что Азовское море — это внутреннее море двух суверенных государств. Причем здесь Евросоюз, непонятно», — отметил сенатор.

Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для Украины. Такая реакция последовала на сообщение о задержании 15 судов.
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