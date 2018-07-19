Киевская бравада. Экс-депутат Рады рассказал, кто пострадает от российских санкций

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Владимир Олейник объяснил НСН, почему украинский премьер лжёт, отрицая опасность санкций Москвы для Киева.

Киев не боится введения санкций Россией в отношении украинских физических и юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы не боимся никаких санкций, никаких их решений. И это наша позиция», — цитирует Гройсмана RT.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН назвал слова украинского премьера бравадой и объяснил, почему киевские политики пострадают от российских санкционных мер.

«Во-первых, давно пора было вводить санкции. Во-вторых, бравада Гройсмана не удивляет по той причине, что он, как и другие, имеет очень большой интерес к тем объектам, которые расположены на территории РФ, в частности в Крыму. Там всё побережье — не простого народа Украины, а, как правило, той элиты, которая сегодня при власти. Поэтому в данном случае, они, безусловно, почувствуют [действие санкций]. Кроме верхушки, все остальные отдыхали там, в Крыму, втихаря. С другой стороны, там есть и бизнес-интересы, и на территории России, и понятно, что там будут определённые осложнения. Поэтому общая риторика понятна — утопающему и соломинка не поможет. Уходят они потихоньку с печальным результатом. Поэтому в данном случае это бравада», — заявил Олейник.

О возможном введении санкций Россией в отношении украинских юрлиц и физлиц стало известно накануне «Коммерсанту». По данным издания, ограничения могут коснуться нескольких сотен человек, в том числе и украинских чиновников.

Добавим, Владимир Гройсман, говоря о реакции на российские санкции, отметил, что Москве бы следовало вместо этого вывести свои войска из Украины. По его словам, трудно переоценить тот ущерб, который Россия уже нанесла Украине.