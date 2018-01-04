Царев: Размещение натовских миротворцев в ДНР и ЛНР сродни оккупации

Экс-спикер парламента Новороссии в эфире НСН раскритиковал предложение главы МИД Германии о размещении вооруженных миротворцев по всему Донбассу.

Донецк и Луганск никогда не согласятся разместить на своей территории вооруженный миротворческий контингент, если он будет состоять преимущественно из солдат стран НАТО. Такое мнение высказал в эфире НСН бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль ранее сделал заявление, что вооруженные миротворцы ООН в Донбассе должны находиться на всей территории, включая «оккупированные» части. Если разместить миротворцев только на линии соприкосновения, ее можно будет трактовать как новую границу.

«Если делать все так, как хочет МИД Германии, то миротворческие и натовские войска можно располагать прямо под Москвой. Цель всего Майдана на Украине – получить натовские войска на границе с Россией. Поэтому Германия и США будут продавливать этот сценарий. Не получилось одним способом, получится другим», - заявил собеседник агентства.

Царев уверен, что с предложением Габриэля ни Донецк, ни Луганск никогда не согласятся, потому что размещение в ДНР и ЛНР натовского контингента фактически будет означать их оккупацию.

«Я не думаю, что Донецк и Луганск согласятся так огульно с этими предложениями Германии. Вопрос требует обсуждения. Очень важно, какие это войска. Если это будет Белоруссия, Казахстан и Россия, то их можно располагать где угодно. Если это будут сугубо натовский контингент, то расположение его на всей территории ДНР и ЛНР фактически будет оккупацией. Донецк и Луганск на это вряд ли пойдут», - заключил Олег Царев.

Москва 5 сентября внесла в Совбез ООН резолюцию о миротворцах в Донбассе. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.