Рейдерский «захват Венесуэлы» ударил по репутации США и Великобритании

Эксперт нефтяного рынка заявил НСН, что США и Великобритания дискредитировали себя как финансовые партнеры для мирового сообщества.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что получил контроль над нефтяной корпорацией Citgo, которая находится на территории Соединенных Штатов Америки. Такое заявление он сделал в своем Twitter.

Он сообщил, что теперь контролирует Citgo, а также обладает лицензией на дальнейшее управление компанией. По его мнению, это создает важный актив нации. Основным акционером Citgo является венесуэльская госкомпания PDVSA.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев рассказал НСН, что США захватили контроль над Citgo около десяти дней назад, поэтому новость о Гуайдо в данном контексте уже незначительна.

«Компания Citgo занимает четыре процента рынка нефтепродуктов Соединенных Штатов. Это очень много, потому что в США со времен первого Рокфеллера действует множество маленьких компаний – таковы антимонопольные законы. Citgo в США занимает по производственным мощностям третье место. Ее контрольный пакет находится в руках «Роснефти». Он был передан правительством Венесуэлы российской компании в качестве залога за кредит, выданный под будущие поставки нефти. Залог остался ничтожным, то есть не реализуемым. Правительство Соединенных Штатов заблокировало работу компании, сменило там руководство.

Фактически, то, что происходит с Citgo сейчас – это рейдерский захват. Ни по каким нормам международного права такие действия не допускаются», - заявил эксперт.

Он отметил, что несмотря на жесткие действия США в Венесуэле, для России ситуация с нефтяной корпорацией Citgo оказалась не критична.

«США рассчитывали, что лишив Венесуэлу Citgo, поставят страну на колени. Но все поставки нефти в США полностью остановлены. Действия американских управленцев оказались полной ерундой, потому что потоки нефти были немедленно перенаправлены на объекты, которые принадлежат «Роснефти». Экспорт, конечно, несколько уменьшился, но совсем незначительно – процентов на пять. Основная часть нефти идет на один из крупнейших заводов в Индии, у которого собственная гигантская сбытовая сеть. Он также - на 49 процентов - принадлежит «Роснефти».

Поэтому для России ситуация с переходом контроля над Citgoк Гуайдо оказалась не критична, как и большинство американских санкций против России», - отметил собеседник НСН.

По его мнению, Венесуэла пострадала. В первую очередь, в связи с тем, что хранила золотой запас в иностранных банках.

«Венесуэла, конечно, гораздо более уязвима, чем наша страна. У них большая часть денег заблокирована в банках Запада. На будущее окажутся умнее – не станут хранить деньги ни в Лондоне, ни в США.

То, что произошло в Венесуэле – это фактически слом международной финансовой системы и дискредитация США и Великобритании как партнеров для большинства стран», - сделал вывод Рустам Танкаев.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с НСН о том, что США не смогут наказать «Роснефть» за торговлю с Венесуэлой.