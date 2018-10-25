Истерика и шантаж. Россия пообещала зеркально ответить США на ракеты в Европе

В эфире НСН эксперты рассказали, почему политика, которую проводит Америка, не поможет им договориться с Россией.

Президент России Владимир Путин высказал озабоченность последовательным выходом США из соглашений, которые регламентируют ограничение роста вооружений. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова работать с Вашингтоном «без всяких истерик». При этом, по словам Владимира Путина, в случае вероятного размещения американских ракет в Европе Москва примет зеркальные меры. Президент добавил, что Россия способна «очень быстро и эффективно» ответить на возможные действия Соединённых Штатов, если они выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, выход США из договора РСМД был анонсирован Дональдом Трампом 20 октября. Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН связал заявления американского президента с будущими выборами в конгресс. По его словам, угрозы выхода США из ДРСМД отнюдь не говорят об их реальных намерениях.

«Трампу и военно-промышленному лобби нужно добиться успеха на ноябрьских выборах в конгресс. Поэтому они выходят из этого договора, но не факт, что выйдут. Будут торговаться, так же как и с Северной Кореей. Сначала угрозы, наезды, потом переговоры, желательно с лучших позиций с их стороны», — рассказал Прохватилов.

В свою очередьв эфире высказал предположение, что Америка пытается привлечь на свою сторону максимальное количество стран для того, чтобы не пришлось договариваться с Россией. Однако эксперт добавил, что с помощью шантажа США не сможет добиться пересмотра ДРСМД на своих условиях.

«Они хотят пересмотреть все договоренности, пересмотреть все предыдущие договоры, чтобы продолжить тактику запугивания в отношении России. Мы – ядерная держава, обладающая средствами защиты и наступления, с нами так разговаривать нельзя! Конечно, будет шантаж и какие-то аргументы в нашу сторону. В ближайшие две недели мы поймет, чего хотят США и чьими руками планируют это сделать. А кричать, что мы выходим из договора в одностороннем порядке, это несерьезно, это только подогревает напряженность, которая сегодня достигает высших пределов, как с нашей стороны, так и со стороны США», — заключил Сергей Хатылев.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва внесет на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции о сохранение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).