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Политика

Военный эксперт рассказал, почему США не выйдут из договора РСМД

23 Октября 2018 в 10:02
Военный эксперт рассказал, почему США не выйдут из договора РСМД
В эфире НСН президент Академии реальной политики Владимир Прохватилов объяснил, зачем Америка торгуется с участниками договора РСМД.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что США будут наращивать ядерный арсенал, пока «Россия и Китай не придут в себя». Глава Белого дома пообещал, что как только это произойдет, «мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество». При этом американский лидер добавил, что Пекин должен присоединиться к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако, непосредственно Вашингтон собирается выйти из соглашения, обвинив Москву в его несоблюдении.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН, что заявления американского резидента напрямую связаны с выборами в конгресс. Эксперт отметил, что угрозы выхода США и ДРСМД отнюдь не говорят об их реальных намерениях (слушайте аудио).

«Трампу и военно-промышленному лобби нужно добиться успеха на ноябрьских выборах в конгресс. Поэтому они выходят из этого договора, но не факт, что выйдут. Будут торговаться, так же как и с Северной Кореей. Сначала угрозы, наезды, потом переговоры, желательно с лучших позиций с их стороны», — рассказал Прохватилов.

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Напомним, выход США из договора РСМД был анонсирован Дональдом Трампом 20 октября. Договор предусматривает уничтожение всех комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности и отказ от испытаний и развертывания таких комплексов в дальнейшем.
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