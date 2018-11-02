Грудинин рассказал о политическом подтексте в иске «Совхоза имени Ленина»

ФОТО: Павел Грудинин // Wikimedia Commons

Директор предприятия заявил НСН, что шумиха вокруг совхоза выгодна рейдерам.

Акционеры ЗАО «Совхоза имени Ленина» подали иск к директору предприятия Павлу Грудинину. Сумма взыскания составляет более одного миллиарда рублей. Данные об этом приведены в картотеке арбитражных дел. Отмечается, что иск был подан 30 октября, однако к производству пока не был принят.

Директор совхоза имени Ленина, экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин в эфире НСН заявил, что ему ничего не известно об этом обстоятельстве. Более того, по его мнению, за этим стоят некие политические силы, которые периодически активизируют борьбу с совхозом. Как правило, заметил Грудинин, это происходит накануне выборов.

«Есть какие-то люди, которые, судя по всему, сначала обратились в средства массовой информации, собрали все СМИ, поехали и подали какую-то бумагу в Арбитраж. Ну, эти люди имели такое право, потому что они уже давно борются с совхозом. Пока ничего не выиграли, но зато политическая составляющая там есть. У меня такое ощущение, что опять какие-то выборы готовятся. Потому что обычно эти люди активизировались в период перед выборами — губернаторов, главы района. Опять какие-то выборы будут в стране, скорее всего. Там у нас с президентом ничего не случилось? Я вроде выбираться никуда не собираюсь, сижу в совхозе, готовлюсь к его столетию. У нас всё нормально, предприятие процветает. Если кому-то хочется создать пиар себе, может, что-то случилось во властных структурах? Потому что обычно эти иски поддержаны властью. Это рейдеры обыкновенные. Поэтому что бы они ни делали, меня это мало беспокоит», — заявил Грудинин.

Также он выразил сожаление, что нельзя привлечь инициаторов распространения недостоверной информации к ответственности.

«Другое дело, если бы у нас был независимый суд, они бы ещё понесли ответственность, те, кто клевещет. Но пока, к сожалению, мы даже не можем доказать факт распространения информации через СМИ: например, выходит программа на “России”, а потом говорят, что её не было. В стране очень удивительная история, поэтому я уже ничему не удивляюсь. Но, ни “Совхоз им. Ленина”, ни акционеры, а их тридцать с чем-то человек, кто имеет контрольный пакет акций, ко мне, как к исполнительному органу, никаких претензий не имеют», — заключил Грудинин.

Добавим, по словам адвоката Артёма Игнатенко, иск к директору предприятия подан акционерами Иваном, Ольгой и Тамарой Маркиными, а также Александром и Дмитрием Ерошкиными, а также Ниной Садовниковой. Речь идёт о компенсации убытков, понесённых совхозом в результате сделки, которую провёл Грудинин. Он передал земли в уставной капитал компании ООО «ТТ Девелопмент». В марте 2018 года суд признал сделку недействительной, а также убыточной для совхоза и акционеров.