Грудинин назвал местью «Единой России» лишение поста главы совета депутатов Видного

Директор Совхоза имени Ленина и бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин лишился должности главы совета депутатов подмосковного Видного. Большинство депутатов проголосовали против его кандидатуры. Членом совета депутатов Видного Павел Грудинин стал 10 сентября 2017 года, а уже 29 сентября при поддержке КПРФ занял пост председателя.
В эфире НСН Павел Грудинин связал свое смещение с должности главы совета депутатов с обеспокоенностью «Единой России» его деятельностью.
«Власть сильно обеспокоена нашими инициативами. Мы же внесли в повестку дня вопросы, связанные с публичными слушаниями по генплану, с формированием новой избирательной комиссии, которая должна проводить честные выборы. И “Единая Россия” напряглась, ничего страшного в этом нет. Да, они смогли мотивировать некоторых депутатов, которые были исключены из КПРФ, встать на их сторону. Ничего, предатели бывают всегда. Ничего в этом страшного нет. Ничего не произошло», — сказал Грудинин.
При этом директор Совхоза им. Ленина считает, что противостояние связано не только с его нынешней деятельностью, но и с прошлыми стремлениями.
По поводу лишения поста главы совета, Грудинин не переживает. Он уверен, что и местные жители не стали к нему относиться по-другому.
«Председатель совета — это человек, который организует работу совета, ставит вопросы в повестку дня, организует работу. Да, он вынужден принимать всех избирателей округа. Теперь я остался депутатом и буду только своих принимать. Ничего такого не произошло. От этого хуже я не стал, и хуже ко мне относиться люди не стали», — рассказал собеседник НСН.
Напомним, что на выборах президента России 18 марта 2018 года кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,77% голосов избирателей и занял второе место после действующего президента страны Владимира Путина, набравшего 76,69%.