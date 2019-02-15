Грудинин назвал местью «Единой России» лишение поста главы совета депутатов Видного

Экс-кандидат в президенты РФ рассказал НСН, чем вызвал обеспокоенность властей.

Директор Совхоза имени Ленина и бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин лишился должности главы совета депутатов подмосковного Видного. Большинство депутатов проголосовали против его кандидатуры. Членом совета депутатов Видного Павел Грудинин стал 10 сентября 2017 года, а уже 29 сентября при поддержке КПРФ занял пост председателя.

В эфире НСН Павел Грудинин связал свое смещение с должности главы совета депутатов с обеспокоенностью «Единой России» его деятельностью.

«Власть сильно обеспокоена нашими инициативами. Мы же внесли в повестку дня вопросы, связанные с публичными слушаниями по генплану, с формированием новой избирательной комиссии, которая должна проводить честные выборы. И “Единая Россия” напряглась, ничего страшного в этом нет. Да, они смогли мотивировать некоторых депутатов, которые были исключены из КПРФ, встать на их сторону. Ничего, предатели бывают всегда. Ничего в этом страшного нет. Ничего не произошло», — сказал Грудинин.

При этом директор Совхоза им. Ленина считает, что противостояние связано не только с его нынешней деятельностью, но и с прошлыми стремлениями.

«Когда-то сразу после выборов президента я сказал, что мне так просто этого не простят. “Единая Россия” — злобная, мстительная организация, которая боится публичных политиков или политической конкуренции. Пытаются запрессовать всех, кто имеет другое мнение. Ну и что? Кто сказал, что будет легко? Другое дело, что мы правы. Например, они взяли и из повестки дня исключили вопрос о льготах многодетным семьям. Я их увещевал, когда еще был председателем, о том, что мы должны рассмотреть все вопросы, в том числе по льготам многодетным семьям, но они не захотели этого делать, потому что они боятся. Поэтому будем продолжать свою работу. Нас же там всего 8 депутатов осталось, таких, которые стоят на принципах социалистического государства. Пока у них большинство, ничего страшного в этом нет», — отметил экс-кандидат в президенты РФ.По поводу лишения поста главы совета, Грудинин не переживает. Он уверен, что и местные жители не стали к нему относиться по-другому.«Председатель совета — это человек, который организует работу совета, ставит вопросы в повестку дня, организует работу. Да, он вынужден принимать всех избирателей округа. Теперь я остался депутатом и буду только своих принимать. Ничего такого не произошло. От этого хуже я не стал, и хуже ко мне относиться люди не стали», — рассказал собеседникНапомним, что на выборах президента России 18 марта 2018 года кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,77% голосов избирателей и занял второе место после действующего президента страны Владимира Путина, набравшего 76,69%.